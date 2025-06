Verstappen trekt aandacht met wel héél bijzondere nieuwe auto

Max Verstappen komt dit weekend in Oostenrijk weer in actie in zijn RB21. Afgelopen week werd Verstappen echter gespot achter het stuur van een heel opvallend autootje, maar die is waarschijnlijk net van hem. Het lijk te gaan om een auto van Kelly Piquet.

Afgelopen week ging er een opvallend filmpje van Verstappen viraal. Op de beelden was te zien dat Verstappen door Monaco reed in een klein, schattig autootje. Het zorgde voor de nodige hilariteit, want de bolide past niet helemaal bij het imago van een viervoudig wereldkampioen Formule 1. Het lijkt alleen niet te gaan om een auto van de Nederlander zelf.

Fiat Topolino

De desbetreffende auto is een Fiat Topolino, in Nederland kan je een exemplaar aanschaffen vanaf 9.890 euro. Het elektrische wagentje is volgens oplettende internetgebruikers niet van Verstappen zelf, maar van zijn vriendin Kelly Piquet. Op het kenteken van de Fiat zijn de initialen van Piquet te zien, als het niet duidelijk of Verstappen de wagen misschien cadeau heeft gedaan.

Iets snellere auto's

De beelden zorgden in ieder geval voor de nodige hilariteit, ook omdat Verstappen normaal gesproken rondrijdt in auto's die iets meer pit en pk's hebben. Op de baan racet hij met zijn Red Bull-bolide, terwijl hij in Monaco en omstreken ook is gespot achter het stuur van een brute Aston Martin Valkyrie en een Porsche 911 GT2 RS.

Grand Prix van Oostenrijk

Verstappen zal dit weekend niet rondrijden in de Fiat Topolino. Hij komt dit weekend in actie in de Grand Prix van Oostenrijk. Gisteren kwam hij goed voor de dag in de eerste twee vrije trainingen. In de eerste training noteerde hij de tweede tijd achter de Mercedes van George Russell, terwijl hij in de tweede vrije training de derde tijd neerzette achter de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri.