Norris vreest voor Verstappen: "Red Bull boekt altijd vooruitgang"

Lando Norris maakte op de vrijdag in Oostenrijk veel indruk. De Britse McLaren-coureur noteerde de snelste tijd in de tweede vrije training, en lijkt de favoriet te zijn voor de pole position. Norris wil nog niet te vroeg juichen, en wijst ook naar Max Verstappen.

Norris moest in de eerste vrije training zijn auto afstaan aan rookie Alex Dunne. De jonge Ier maakte veel indruk, en hij kreeg van alles en iedereen schouderklopjes. In de tweede vrije training nam Norris weer plaats achter het stuur, en dat ging direct naar wens. Norris trapte het gas in, en noteerde de snelste tijd. Zijn voorsprong op de concurrentie was groot.

Sterke prestaties in de long runs

Ook de long runs waren goed, en bij de internationale media spreekt Norris zich daar over uit: "Dat was misschien wel het belangrijkste aandachtspunt voor mij, omdat ik de eerste training had gemist. Het ging erom te ontdekken hoeveel ik kan pushen, en waar en wanneer dit het beste kon."

"Met high fuel draait het nog meer om de details dan bij low fuel. Dan rijd je puur op instinct en zoek je de limiet op. Bij een volle tank moet je precies weten hoeveel je op de rem drukt en hoeveel snelheid je in elk gedeelte van de bocht kunt meenemen zonder de banden te zwaar te belasten."

Zorgen over snelle Max Verstappen

Het tempo was goed bij Norris, maar hij ziet zichzelf niet als de favoriet. Hij wijst naar Max Verstappen: "We lieten in VT2 wat meer snelheid zien dan de rest van het veld, maar Max zat niet ver achter ons en Red Bull boekt op de zaterdag meestal grote verbetering. Ik verwacht dat ook wij nog wel wat stappen kunnen zetten, maar het wordt waarschijnlijk spannender dan op vrijdag. Het wordt gewoon close, zoals altijd."