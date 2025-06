Wolff bevestigt gesprekken tussen Mercedes en Verstappen

Max Verstappen wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. De geruchten werden opgang gebracht door George Russell. Mercedes-teambaas Toto Wolff wilde er weinig over kwijt, maar laat nu toch doorschemeren dat er gesprekken hebben plaatsgevonden.

George Russell beschikt over een aflopend contract bij het team van Mercedes. Beide partijen hebben uitgesproken dat ze met elkaar door willen gaan, maar een deal is er nog niet. Russell suggereerde op donderdagavond dat Mercedes gesprekken voert met coureurs zoals Verstappen. Dit zou betekenen dat hij Red Bull kan gaan verlaten.

Niet realistisch

Mercedes-teambaas Toto Wolff liet op de FIA-persconferentie weten dat hij niets wilde zeggen over deze verhalen. Toch weigerde hij te ontkennen dat Mercedes interesse had in Verstappen.

Even later werd Wolff voor de camera van Sky Sports gevraagd naar Verstappen: "Er is geen sprake van dat we hoe dan ook Max gaan vastleggen. Dit ligt zo ver in de toekomst dat het gewoon niet realistisch is. Met George bespreken we ondertussen alles."

Zijn de contractonderhandelingen vertraagd?

Russell stelde dat de contractonderhandelingen zijn vertraagd, omdat Mercedes met Verstappen zou praten. Dat klopt volgens Wolff niet: "Er is geen vertraging in de contractonderhandelingen met George, omdat het al lange tijd duidelijk is wat onze tijdsplanning is. We kennen elkaar al zo lang, dus er is geen sprake van vertraging."

Is er dan toch contact?

Wolff lijkt dan zijn mond voorbij te praten. Per ongeluk bevestigt hij dat er contact is met het kamp Verstappen: "Als teambaas van het beste automerk ter wereld is het logisch dat je onderzoekt wat een viervoudig wereldkampioen in de toekomst gaat doen, en dat kan ook ver in de toekomst het geval zijn. Dat heeft geen invloed op het zetten van een handtekening onder het contract van George."

Verstappen beschikt over een contract tot en met 2028 bij Red Bull Racing.