Verstappen begint goed aan belangrijk weekend: "Geen grote problemen"

Max Verstappen kende een aardige eerste dag op de Red Bull Ring. De Nederlandse Red Bull-coureur sloot beide vrije trainingen af in de top drie. Na afloop van de tweede vrije training klonk hij opvallend positief en stelde hij dat er weinig grote problemen waren.

Verstappen noteerde in de eerste vrije training in Oostenrijk de tweede tijd, alleen Mercedes-coureur George Russell was sneller. In de tweede vrije training had Verstappen het iets zwaarder, en kwam hij niet veel verder dan de derde tijd. Hij kon niet tippen aan de tijden van McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri.

Wat opviel, was dat Verstappen weinig last leek te hebben van ernstige problemen. Hij meldde zich vrijwel nooit chagrijnig op de boordradio, al schoot hij in de eerste vrije training wel een aantal keren van de baan.

Geen grote problemen

Verstappen klonk na afloop redelijk positief toen hij zich uitsprak in zijn review: "We hebben eigenlijk geen grote problemen. We komen wat snelheid tekort en we hadden ook wat last van onderstuur in zowel de lange als de korte runs. Dat is dan ook iets waar we vanaf moeten zien te komen."

Belangrijk weekend

Voor Verstappen wordt het een belangrijk weekend. Hij rijdt niet alleen voor tribunes die propvol zitten met veel Nederlandse fans, hij zal ook de jacht gaan openen op de McLarens in het wereldkampioenschap. Hij heeft dit weekend de beschikking over een aangepaste vloer, en daar moet men stappen mee gaan zetten.

Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda rijdt dit weekend nog rond met een ouder exemplaar van de vloer, en hij had het dan ook wat lastiger in de trainingen. Hij sloot de dag af met een zevende tijd in de tweede vrije training. Zijn achterstand op Verstappen was niet zo heel groot, en er kan nog veel gaan gebeuren in de rest van het weekend.