Strijdlustige Horner ziet kansen om McLaren aan te vallen

Max Verstappen kende vandaag een aardige vrijdag op de Red Bull Ring. Hij eindigde twee keer in de top drie, maar Red Bull is er nog lang niet. Teambaas Christian Horner weet dat ook, maar hij ziet genoeg aanknopingspunten.

Verstappen begon de dag met een tweede tijd achter George Russell in de eerste vrije training. In de tweede training had hij het wat lastiger, en leek hij in eerste instantie buiten de top drie te vallen. Hij trapte echter het gas in, en belandde daardoor op de derde plaats. De McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri waren echter een tikkeltje te snel.

Kort circuit

Red Bull-teambaas Christian Horner klonk na afloop overwegend positief bij Viaplay: "Het is een kort circuit. Er zijn een paar bochten waarvan we weten dat we verder moeten verbeteren. Je weet natuurlijk niet met hoeveel brandstof en vermogen de rest rijdt, maar het was voor ons een solide vrijdag. Ik denk dat we weten waar we aan moeten werken en dan gaan we het zaterdag zien."

Nieuwe race-engineer

Voor Verstappen is het in ieder geval een bijzonder weekend, want zijn race-engineer Gianpiero Lambiase ontbreekt vanwege privéomstandigheden. De Nederlander moet hierdoor samenwerken met de ervaren engineer Simon Rennie.

Volgens Horner levert dat geen problemen op: "Ze zijn meteen goed van start gegaan. Simon heeft enorm veel ervaring. Natuurlijk is het een heel kort circuit, dus er gebeurt heel erg veel op de radio. Maar ze hebben een heldere richting vastgesteld waar we naartoe moeten werken. Het technische team gaat nu hard aan de slag."

Vechten met McLaren

Voor Horner is het doel duidelijk: "Het is duidelijk dat wij als team vastbesloten zijn om het gat met McLaren te dichten. Hopelijk kunnen we dat voor elkaar gaan krijgen." De achterstand op de snelste tijd van Norris in VT2 bedroeg voor Verstappen 0,318 seconden.