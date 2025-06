Probeerde gevaarlijk rijdende Norris Verstappen een schorsing te bezorgen?

Lando Norris zorgde voor een opvallend moment in de tweede vrije training in Oostenrijk. De Britse coureur liet Max Verstappen schrikken, en dat zorgde voor de nodige discussies. Wat was de reden van deze opvallende actie van Norris?

In de tweede vrije training volgden de opvallende momenten elkaar op. Eerst lette Lewis Hamilton niet goed op waardoor hij bijna tegen Andrea Kimi Antonelli aanreed, en daarna was er ook een vreemd moment tussen Max Verstappen en Lando Norris. Ook hier leek het om een soort impeding te gaan, maar er werd geen onderzoek geopend.

Vreemde inhaalactie

Verstappen was bezig met een langzame ronde, terwijl zijn Britse McLaren-rivaal aan het pushen was. Verstappen stuurde naar de linkerkant van de baan, en leek zich netjes aan de regels te houden. Norris reed echter volgas, en had ook het plan om naar links te sturen.

De Brit haalde Verstappen in volle vaart in, terwijl de Nederlander daar niet op rekende. Hij schrok zich rot, en in eerste instantie leek het om een ouderwetse impeding te gaan. In de herhaling bleek echter dat de schuld meer bij Norris lag. Er volgde dan ook geen onderzoek, terwijl de stewards wel een onderzoek openden naar Hamilton.

Was er ruimte voor Norris?

Op de onboardbeelden was namelijk te zien dat Verstappen genoeg ruimte liet voor auto's die bezig waren met een snelle ronde. Aan de rechterkant van de baan was namelijk genoeg ruimte, en Verstappen vroeg zich over de boordradio dan ook af wat er aan de hand was. Hij stelde dat er genoeg ruimte was aan de linkerkant, en dat er helemaal niets aan de hand hoefde te zijn.

Norris noteerde uiteindelijk de snelste tijd in de tweede vrije training. In deze sessie kwam Verstappen niet veel verder dan de derde tijd, hij had een flinke achterstand op Norris.