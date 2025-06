Lando Norris onthult wat de sleutel is in de titelstrijd

Lando Norris hoopt nog altijd de wereldtitel te pakken in de Formule 1. Hij staat momenteel op de tweede plaats in het wereldkampioenschap, vlak achter zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri. Norris stelt dat het aantal gemaakte fouten het kampioenschap gaan beslissen.

Norris en Piastri raakten elkaar twee weken geleden in de slotfase van de Grand Prix van Canada. Norris viel daardoor uit, en hij nam direct alle schuld op zich. De Brit was van mening dat het zijn fout was, en de stewards gaven hem ook een tijdstraf. Norris aast dit weekend in Oostenrijk op sportieve wraak. In de eerste vrije training stond hij zijn auto af aan rookie Alex Dunne, maar nu gaat hij er weer vol voor.

Meer fouten

De Brit laat bij Motorsport.com weten dat de tweede plaats in het kampioenschap aan hem ligt: "Ik heb meer fouten gemaakt en daardoor ben ik achterop geraakt, dan is wel duidelijk."

Kleine onderlinge verschillen

Hij verwacht dat dit beslissend gaat worden in de titelstrijd met zijn teamgenoot Piastri: "Ik denk dat het heel erg close is tussen ons. Oscar voelt zich dit jaar zeker iets comfortabeler in de auto dan ik, dat is gewoon hoe het is. Ik heb meer moeten zoeken naar waar ik kan verbeteren dan in andere jaren, simpelweg omdat ik het wat lastiger vindt om met deze auto te rijden."

Roeien met de riemen die je hebt

Norris weet echter dat dit geen excuses mag zijn: "Uiteindelijk is het mijn taak om te rijden met de auto die mij gegeven wordt. Dus ja, het is lastig geweest, maar Oscar doet het ook heel erg goed. En dat het close is tussen ons, is uiteindelijk ook heel erg mooi voor het team. Het zorgt er volgens mij voor dat wij als team ook steeds extra stap kunnen gaan zetten."