Waarom weigerde Verstappen antwoord te geven tijdens FIA-persconferentie?

Max Verstappen moest op donderdagmiddag verschijnen op de persconferentie van de FIA. Tijdens het persmoment gaf hij veelal korte antwoorden, wat voor de nodige verbazing zorgde. Verstappen heeft daar een duidelijke reden voor, want hij stelt dat hij niet kritisch mag zijn van de FIA.

Tijdens de persconferentie werd Verstappen vooral gevraagd naar zijn toekomst en de dreigende schorsing. Verstappen vroeg zich na de zoveelste vraag over die mogelijke schorsing af of er een grapje werd gemaakt. Hij krijgt immers veel vragen over dit onderwerp, en als hij kritisch is op dit onderwerp, kunnen de stewards dat opvatten als kritiek op de FIA.

Waarom gaf Verstappen korte antwoorden

Na de persconferentie reageerde Verstappen cynisch toen hij door Motorsport.com werd gevraagd naar het halfuurtje in de perszaal: "Geweldig weer, kan ik echt van genieten!" De vragen zijn volgens hem iedere keer hetzelfde: "Ja, en daarom zeg ik ook niet zoveel. Dat is wel makkelijk hoor. Ik zeg gewoon niks of 'geen commentaar', dan is het ook meteen klaar."

Verstappen wordt daarna gevraagd of hij tijdens de FIA-persconferentie extra op zijn woorden moet letten: "Dat laatste moet sowieso, ja. Dat weten we nu wel. En op bepaalde vragen hoef je ook niet altijd antwoord te geven, ook al heb je ergens wel een mening over."

'Ik mag niet kritisch zijn'

Door de aangescherpte richtlijnen over taalgebruik is het lastiger geworden om overal een mening over te geven. Iets wat Verstappen ook weet: "Ik mag niet kritisch zijn. Hier ook, ja. Want wordt het opgeschreven en is het 'Max zegt dit, Max zegt dat'. Daar kunnen ze ook over vallen."

"Alles kan als kritisch worden ervaren en daar kun je een straf voor krijgen. Dat staat heel er duidelijk in de reglementen. Ze kunnen het opvatten als 'dit is kritisch naar ons toe'. Dus dan zeg ik maar liever niets." Als Verstappen hoort dat andere coureurs wel kritisch waren op het strafpuntensysteem, moet hij lachen: "Nou, dan laat ik het de andere coureurs wel zeggen!"