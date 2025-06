Russell pleit voor regelwijziging na mislukt Red Bull-protest

George Russell schreef twee weken geleden de Canadese Grand Prix op zijn naam. Red Bull probeerde daar een stokje voor te steken met een protest, maar dat werd afgewezen. Russell vindt dat het indienen van een protest flink duurder moet worden gemaakt.

Russell leefde in Canada een aantal uren in onzekerheid. Red Bull vond dat hij moest worden bestraft voor zijn actie achter de Safety Car. Ze dienden een protest in, waarna Russell zich samen met Max Verstappen moest melden. De stewards wezen het protest af, en weinig mensen hadden verwacht dat er iets anders zou gebeuren.

Russell liet eerder al weten dat hij het een vreemde actie vond. De Brit behield zijn zege, en arriveerde op donderdag dan ook goed gemutst in de paddock op de Red Bull Ring in Oostenrijk.

Gebakken lucht

In Oostenrijk besprak Russell het protest met Motorsport.com: "Het had allemaal niet zoveel om het lijf. Het leek meer uit het kamp van Red Bull te komen dan van Max zelf. Ik denk zelfs dat Max helemaal niet op de hoogte was van het protest. Voor mij was het vrij duidelijk dat er geen straf zou komen."

"Ik had persoonlijk het idee dan ze in de aanval wilden gaan om zichzelf in te dekken, voor het geval dat Max een straf zou krijgen omdat hij me inhaalde achter de Safety Car. Dat is hoe ik het zie. Het was allemaal gebakken lucht en niet echt nodig."

2000 euro

Als een team een protest indient, moeten ze 2000 euro betalen. Als het protest wordt goedgekeurd, dan krijgen ze het geld niet. Als de stewards het protest afwijzen, dan krijgt het team geen geld terug. Red Bull verloor door het protest dus 2000 euro.

Russell pleit voor hoger bedrag

Russell is van mening dat dit bedrag hoger moet liggen: "Als je kijkt naar de boetes die coureurs krijgen voor het uitspreken van een scheldwoord, ook al gebeurt het in een opwelling, of het aanraken van andermans achtervleugel, dan in 2000 euro helemaal niets. Dat stelt niets voor."

De Mercedes-coureur wil dat het bedrag wordt verhoogd: "Ja, honderd procent. Als je daar een bedrag van zes cijfers van zou maken, dan zouden teams er twee keer over nadenken voordat ze zomaar een protest indienen. Maar zoals het nu is, dan is het voor een team niet eens een overweging waard. Daar denken ze geen twee over na."