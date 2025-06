Max Verstappen zet streep door vijfde wereldtitel: "Niet realistisch"

Max Verstappen kan dit jaar zijn vijfde wereldtitel gaan pakken in de Formule 1. Het wordt echter wel een enorme uitdaging, want hij staat momenteel derde in het kampioenschap met een flinke achterstand op McLarens. Hij vindt het zelf een wonder dat hij op deze positie staat.

De McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris zijn dit jaar oppermachtig. Het lijkt wel alsof de technici van de Britse renstal een bolide hebben gebouwd zonder echte zwakke punten. Twee weken geleden leek McLaren even terug te zakken in Canada, en stonden ze voor het eerst in 2025 niet op het podium.

Voor Verstappen was dit de uitgelezen kans om een slag te slaan in de strijd om de wereldtitel. Hij kwam echter als tweede over de streep achter Mercedes-coureur George Russell. Theoretisch gezien is de vijfde wereldtitel voor Verstappen nog steeds mogelijk, maar hij lijkt er zelf niet in te geloven.

Een wonder

In Oostenrijk werd hij geconfronteerd met een eerdere uitspraak over zijn toekomst. Hij stelde immers dat het gat met McLaren kleiner moest worden, wat ook belangrijk is voor zijn toekomst. Bij De Telegraaf wordt hij geconfronteerd met deze uitspraken, en erkent hij dat het gat niet kleiner is geworden: "Kijk maar naar de resultaten. Dan weet je denk ik genoeg."

"Onlangs in Canada hadden we eigenlijk van alle rijders de vijfde snelste pace. Maar daar deden we alles goed qua strategie. Maar puur op snelheid kwamen we tekort. Of het eigenlijk een wonder is dat ik derde sta in het kampioenschap? Ja, ik denk het wel."

Nieuwe wereldtitel?

Verstappen lijkt niet te denken dat een nieuwe wereldtitel er inzit voor hem. Hij denkt dus niet dat Red Bull het kan omdraaien: "Als je kijkt naar de stand van nu, dan is dat niet heel realistisch. Daar ben ik wel heel erg eerlijk in."