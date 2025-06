Piastri koestert geen wrok tegen Norris: "Alles is weer oké"

McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris raakten elkaar twee weken geleden in de Grand Prix van Canada. Het moment deed veel stof opwaaien, maar intern zijn er geen problemen bij McLaren. Volgens Piastri is alles weer in orde, en gaat er ook niets veranderen in de aanpak van het team.

Bij het team van McLaren besloot men begin dit jaar dat hun coureurs vrij mogen vechten. Ze wijzen geen kopman aan, en Piastri en Norris krijgen dezelfde kansen. Dat betekent dus ook dat er iets mis kan gaan, en dat gebeurde ook in Canada. Norris dook in een gat dat niet bestond, en belandde in een sandwich tussen Piastri en de pitmuur. Norris viel uit en nam alle schuld op zich. Ook de stewards wezen hem aan als schuldige.

'Alles is oké'

In Oostenrijk reageert Piastri tijdens de FIA-persconferentie op alle ophef: "De nabespreking was helemaal prima. De helft vond plaats in de kamer van de stewards, dus dat was leuk. Nee hoor, alles is helemaal oké. We hebben er open over gesproken voordat we zelfs bij het team waren. Lando stak zijn hand op en zei sorry. Dus nee, alles is goed en ik kijk ernaar uit om weer te gaan racen."

McLarens mogen blijven vechten

Van McLaren mogen ze nog gewoon vechten. Piastri verklaart dat: "Het is hetzelfde als altijd. Wat er gebeurde in Canada was natuurlijk niet ideaal, maar we mogen nog steeds vrij racen. We vechten ook nog steeds voor het wereldkampioenschap. Wel moeten we ervoor zorgen dat we niet opnieuw met elkaar in contact komen."

Hoe denkt Piastri er zelf over?

Piastri wordt ook nog gevraagd naar zijn eigen mening over de teamregels: "Het belangrijkste is gewoon dat alles zo eerlijk mogelijk blijft, vanuit zoveel mogelijk aspecten. Natuurlijk zijn er bepaalde situaties die niet altijd helemaal eerlijk verlopen, of het nu gaat om strategie, of om andere dingen."

"Dat blijft voor ons allebei het belangrijkste. De eerste regel is, of het nu op papier staat of niet, dat twee auto's van hetzelfde team niet meer tegen elkaar botsen."