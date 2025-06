Vreest Verstappen voor schorsing? "Dan gaat hij lekker op zijn boot zitten"

Max Verstappen moet ook dit weekend in Oostenrijk oppassen voor een mogelijke straf. Als hij één strafpunt pakt, volgt er een schorsing. Oud-coureur Riccardo Patrese denkt dat Verstappen zich niet druk maakt om een eventuele schorsing, terwijl hij ook niet gelooft in de British bias.

Verstappen kreeg in Spanje drie strafpunten voor zijn incident met Mercedes-coureur George Russell. Het zorgt ervoor dat hij nu op elf strafpunten staat, terwijl er een schorsing volgt als een coureur twaalf strafpunten verzamelt in twaalf maanden. Verstappens eerste strafpunten vervallen pas na de Oostenrijkse Grand Prix, wat betekent dat hij dit weekend nog moet oppassen.

Relaxen op de boot

Oud-coureur Riccardo Patrese denkt niet dat Verstappen wakker ligt van een schorsing. Bij Sweepstakes Casinos geeft hij zijn mening: "Ik denk dat het voor hem geen probleem is. Hij houdt er niet van, omdat hij waarschijnlijk ook een straf heeft gekregen waar hij het niet mee eens was."

"Als het gebeurt dat hij zijn licentie verliest, dan gaat hij lekker twee weken op zijn boot zitten en relaxen in afwachting van de volgende Grand Prix. Ik denk niet dat het een drama voor hem is, zeker niet."

British bias

De straffen van Verstappen zorgden regelmatig voor discussie, omdat er werd gesteld dat nationaliteit een rol speelde bij de besluitvorming. Criticasters stelden dat Britse coureurs minder zware straffen kregen, de zogenaamde British bias.

Geen issue

Patrese stelt dat het niets te maken heeft met het verkeerde paspoort: "Laten we zeggen dat we het daar niet mee eens zijn. Het feit dat hij Nederlandse is, heeft niet voor problemen gezorgd in zijn loopbaan. Ik denk dat het feit dat hij bijzonder is, op het juiste moment deuren opent."

"Hij kon alle kansen benutten die hij kreeg. Soms is hij het niet eens met de regels, maar ik denk niet dat dat komt doordat hij Nederlands is in plaats van Brits. Kampioenen houden er meestal van om een beetje te improviseren. Ik weet nog heel goed dat Nigel Mansell bij mij in het team zat, en de hele tijd aan het improviseren was."