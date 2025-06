'Cadillac gaat testen met een F1-wagen van Ferrari'

Het team van Cadillac is hard bezig met de voorbereidingen op hun Formule 1-debuut in 2026. Ze willen niet voor verrassingen komen te staan, en het lijkt er zelfs op dat ze eind dit jaar een Ferrari gaan lenen om TPC-tests uit te voeren.

Cadillac wordt vanaf volgend jaar het elfde team in de Formule 1. Ze hebben al meerdere technische kopstukken aantrokken, een fabriek geopend in het Verenigd Koninkrijk en ze hebben een motordeal gesloten met Ferrari. Wie de coureurs worden is nog niet bekend, al werd eerder deze week wel duidelijk dat Valtteri Bottas momenteel wordt gezien als de grootste kanshebber op een zitje.

Processen onder de knie krijgen

Volgens Auto, Motor und Sport is Cadillac niet alleen bezig met het bouwen van de nieuwe auto, maar ook met het onder de knie krijgen van de processen. Sinds de Spaanse Grand Prix zou er op de fabriek in Silverstone een strategisch team zitten, dat simuleert alsof ze zelf mee doen aan de race. Hiermee kunnen ze de strategieprogramma's verfijnen en iedereen voorbereiden op hun taken.

Testen met een Ferrari

Volgens AMuS is Cadillac ook van plan om later dit jaar voor het eerst de baan op te gaan. Ze hebben echter zelf geen Formule 1-wagens, maar volgens het Duitse medium heeft Cadillac daarvoor een oplossing gedacht. Ze zouden van plan zijn om in het najaar een Ferrari uit 2023 te lenen.

Cadillac kan dan een TPC-test uitvoeren en bijvoorbeeld races simuleren. Hierdoor kunnen monteurs oefenen met bijvoorbeeld het maken van pitstops, en kunnen ze wennen aan de omstandigheden.

Wie worden de coureurs?

AMuS stelt ook dat Cadillac de eis voor een Amerikaanse coureur heeft laten vallen. Het medium stelt dat nationaliteit geen vereiste meer is, en dat ze inzetten op twee ervaren coureurs. General Motors zou hebben besloten dat de prestaties de topprioriteit hebben, en dat een mogelijke Amerikaanse coureur daarna pas in beeld komt.