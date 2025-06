Norris-crash voedt discussie: Had Verstappen dan toch gelijk?

Het incident tussen McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri in Canada is nog steeds het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Norris werd als schuldige aangewezen, maar kreeg geen strafpunten. Volgens Juan Pablo Montoya bewijst de FIA hiermee het gelijk van Max Verstappen.

Norris reed in Canada in de slotfase van de Grand Prix tegen de wagen van zijn teamgenoot aan. De Brit dook in een gat dat niet bestond, waardoor hij in een soort sandwich tussen de pitmuur en de bolide van Piastri belandde. Norris viel uit, en werd na de race door de stewards als schuldige aangewezen. Aangezien hij wel werd geklasseerd, kreeg hij een tijdstraf van de stewards.

Waarom kreeg Norris geen strafpunten?

Norris kreeg geen strafpunten, en dat vond Juan Pablo Montoya vreemd. De voormalig F1-coureur geeft zijn mening bij Casino Hawks: "Het andere dat ik gisteren hoorde, is dat iemand op het internet zei dat Lando een straf had gekregen voor het incident, maar geen strafpunten op zijn superlicentie."

"Waarom, als je iemand een straf van vijf seconden geeft voor roekeloos rijden en het veroorzaken van een incident, waarom heeft hij dan niet op zijn minst een strafpunt gekregen op zijn superlicentie?"

Verstappen kreeg twee weken eerder drie strafpunten voor een incident met George Russell in de Grand Prix van Spanje. De Nederlander misdroeg zich op de baan, maar dit moment leverde geen brokken op.

Heeft Max Verstappen gelijk?

Montoya vindt het dan ook heel erg vreemd dat er geen strafpunten werden uitgedeeld aan Norris: "Dat is waar Max altijd klachten over heeft, en daarom heeft hij het ook over het vlaggetje dat in het paspoort van de coureur staat. Heeft de FIA een soort niveaus waar je een straf voor kunt krijgt zonder strafpunten?"

"Normaal gesproken krijgt iedereen die iets stoms doet strafpunten op zijn superlicentie. Wat Lando Norris deed was echt heel erg dom. Hij veroorzaakte een botsing met een crash tot gevolg, je straft hem of je straft hem niet."