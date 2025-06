Lando Norris hunkert naar goed resultaat na blamage in Canada

Lando Norris heeft een goed resultaat hard nodig. Na zijn tegenvallende weekend in Canada, aast hij op sportieve revanche in Oostenrijk. Norris heeft er vooral veel zin in om weer in de cockpit te kruipen en te gaan jagen op punten.

Voor Norris eindigde de Canadese Grand Prix in een enorme teleurstelling. De Britse McLaren-coureur had een rampzalige kwalificatie, en zorgde in de slotfase voor de nodige chaos. Hij probeerde zijn teamgenoot Oscar Piastri in te halen, maar dook in een gat dat niet bestond. Hierdoor viel hij uit, en zag hij Piastri uitlopen in de titelstrijd. Hij moet ook over zijn schouder kijken, want Max Verstappen kwam weer iets dichter bij.

Geweldige herinneringen

Norris heeft er nu vooral zin in om weer te gaan rijden. In de preview van McLaren spreekt hij zich uit: "Ik kijk ernaar uit om weer te gaan racen in Oostenrijk dit weekend. Het is een circuit waar geweldige herinneringen voor mij liggen, en het is de start van een nieuwe double header."

Norris streed vorig jaar in Oostenrijk om de zege met Max Verstappen. Dat duel eindigde in tranen toen ze elkaar in de slotfase raakten, en Norris moest opgeven. In 2020 pakte Norris op de Red Bull Ring zijn eerste podiumplaats uit zijn loopbaan.

Sterke resultaten scoren

Anno 2025 is een podiumplaats het minimale doel, en Norris wil dan ook scoren: "Ik heb hard met het team gewerkt aan de voorbereiding. Ik heb veel tijd doorgebracht op de fabriek met mijn engineers. Het is nu tijd om die informatie mee te nemen naar de baan, en we moeten ons hoofd koel houden, terwijl we moeten proberen om een aantal sterke resultaten te scoren."

Norris heeft momenteel 176 punten achter zijn naam staan. Kampioenschapsleider Piastri heeft tot nu toe 198 punten gescoord, terwijl Verstappen derde staat met 155 punten.