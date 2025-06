Waarom Max Verstappen bijna niet te zien was in de F1-film

De F1-film verschijnt deze week wereldwijd in de bioscoop. In de film met Brad Pitt in de hoofdrol komen alle teams en coureurs voorbij. Het scheelde echter niet veel, of Red Bull had niet meegewerkt. Ze vreesden namelijk dat de filmmakers Max Verstappen als een soort slechterik zouden neerzetten.

In de afgelopen twee jaar veranderde de paddock in een filmset. De makers van de film kregen toegang tot alle delen van het F1-circus, en verschenen zelfs een aantal keren op de grid met het fictieve team APX GP. Hoofdrolspelers Brad Pitt en Damson Idris mengden zich tussen de echte coureurs, en dat is dan ook te zien op het witte doek.

Veel bekende gezichten uit de echte Formule 1-wereld hebben een rolletje in de film, zelfs de hond van Lewis Hamilton is te zien. Hamilton was namelijk producent en hielp de filmcrew bij het zo realistisch mogelijk maken van het script.

Formule 1 overtuigen

Producent Jerry Bruckheimer legt aan De Telegraaf uit dat het een helse klus was om de grote meneren van de sport te overtuigen: "De Formule 1 had zelf al een jaar nodig om in te zien dat we de sport niet verkeerd zouden neerzetten."

Red Bull wilde niet meewerken

Daarna leek er een kink in de kabel te komen: "Toen dat eenmaal geregeld was, moesten we ook nog langs alle teams. Vooral Red Bull sputterde tegen toen ze hoorden dat Lewis Hamilton coproducent zou worden. Hij reed toen nog voor Mercedes, de grote concurrent van Red Bull. We kregen meteen te horen: 'Max wordt in deze film vast neergezet als de slechterik, dus wij doen niet mee.'"

Geen lastig gesprek

Het was volgens Bruckheimer geen gevecht om Red Bull te overtuigen: "Het viel mee. We hebben ze gewoon rustig laten zien hoe we de film wilden maken. Alles draait om het fictieve team van Brad. De andere coureurs komen er 'gewoon' in voor, maar zeker niet als de slechteriken. Gelukkig gingen ze overstag."