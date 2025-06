Max Verstappen wijst belangrijk doel aan: "Hopen op een goede prestatie"

Max Verstappen gaat dit weekend in Oostenrijk op jacht naar een sterke prestatie. De Nederlander kende anderhalve week geleden een goede race in Canada, en hij wil dat momentum graag vasthouden. Verstappen hoopt dan ook op een goede prestatie.

Verstappen kwam anderhalve week geleden in Canada als tweede over de streep achter George Russell. Hij reed een goede race, en wist een paar puntjes in te lopen op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris in het wereldkampioenschap. In Oostenrijk hoopt Verstappen weer te kunnen scoren, en Red Bull neemt een aantal nieuwe onderdelen mee naar Spielberg.

Geweldige sfeer

Verstappen heeft zin in het raceweekend, zo verklaart hij in zijn preview: "We keren terug op Europese bodem en Oostenrijk is altijd een speciale thuisrace voor het team en er staat dit weekend ook veel op het programma. Het is altijd geweldig om de steun te ervaren vanaf de tribunes en van de Orange Army."

Eerbetoon aan de fans

Verstappen eert zijn fans dan ook: "Als eerbetoon daaraan, draag ik dit weekend een speciale Orange Lion-helm. Deze combineert oranje en Red Bull-blauw en de leeuw, die het uitgangspunt in het ontwerp heeft. Ik zal deze samen met oranje accenten dragen in Oostenrijk, België en Nederland."

Duidelijke doelen

Verstappen wil dit weekend gaan scoren, en daar is hij ook heel erg duidelijk over in zijn vooruitblik: "We willen het momentum van Canada vasthouden en we hebben hard gewerkt aan het finetunen van verbeteringen. Het circuit is altijd leuk om te rijden: het is een korte baan, maar met goede inhaalmogelijkheden. Hopelijk hebben we een sterke kwalificatie en kunnen we een goede prestatie neerzetten."

Verstappen staat nu op 155 WK-punten. De viervoudig wereldkampioen staat daarmee derde in het kampioenschap, vlak achter Lando Norris. De Britse McLaren-coureur heeft tot nu toe 176 punten bij elkaar gereden.