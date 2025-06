Perez haalt uit naar Red Bull: "Ze hadden me moeten beschermen!"

Sergio Perez heeft een boekje opengedaan over zijn laatste seizoen bij Red Bull Racing. Hij stelt namelijk dat hij het gevoel heeft dat Red Bull hem na zijn contractverlenging onvoldoende bescherming heeft gegeven.

Perez verliet eind vorig jaar het team van Red Bull. Hij had een rampzalig seizoen achter de rug, en besloot ondanks een contractverlenging te vertrekken bij het team. Hij werd opgevolgd door Liam Lawson, die op zijn beurt werd opgevolgd door Yuki Tsunoda.

Perez zweeg in de afgelopen maanden over zijn voorlopig laatste seizoen in de Formule 1. Als hij met de media sprak, sprak hij vooral over een mogelijke terugkeer. Nu heeft hij een interview gegeven waarin hij veel bijzondere informatie deelt. Zo stelde hij dat Red Bull spijt heeft van het feit dat hij moest vertrekken.

Had Red Bull Perez in bescherming moeten nemen?

Hij deed zijn uitspraken in de podcast Desde el Paddock, waar hij ook keek naar zijn laatste seizoen: "Ik had in Monaco mijn contract voor twee extra seizoenen getekend. Maar vanaf de eerste race daarna begon iedereen te praten over mijn toekomst, terwijl er dus al een handtekening was gezet onder een contract."

"Het team had me kunnen beschermen door duidelijk te maken dat ik hun coureur was voor de komende twee jaar. Maar dat deden ze niet. Daardoor ging het elk raceweekend alleen nog maar daarover en ontstond er steeds meer en meer druk aan onze kant van de garage. De druk sloeg namelijk over naar de engineers en alle andere betrokkenen. Dat heeft me uiteindelijk best we veel gekost."

'Zo gaat het'

Perez heeft genoeg ervaring om te weten hoe het gaat in de Formule 1: "Zo gaat het soms in deze sport. Maar de beslissingen die ze hebben genomen, waren ingegeven door de kritiek die ze toen zelf hebben gecreëerd."