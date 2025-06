Vasseur ziet kansen voor Ferrari in Oostenrijk: "Dat kan een verschil maken"

Het team van Ferrari heeft dit seizoen nog geen Grand Prix gewonnen. De Italiaanse renstal krijgt veel kritiek, maar ze blijven zich focussen op de heilige graal. Teambaas Frédéric Vasseur reist dan ook met een goed gevoel af naar Spielberg voor de Oostenrijkse Grand Prix.

Teambaas Frédéric Vasseur schat de kansen van Ferrari hoog in, zo laat hij weten in zijn preview: "Een Formule 1-auto heeft iets meer dan een minuut nodig om een rondje op de Red Bull Ring te rijden. Het veld zit dicht op elkaar qua rondetijd en duizendsten van een seconde kunnen een groot verschil maken. Het is dan ook cruciaal om alles op elkaar af te stemmen."

Vasseur weet wel dat het geen makkelijke uitdaging gaat worden: "Het feit dat zeven van de tien bochten rechtshandig zijn, gecombineerd met aanzienlijke hoogteverschillen, maakt deze uitdaging alleen maar groter. We hebben er in Maranello hard aan gewerkt om ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke elementen zo samenkomen dat we de best mogelijke prestaties kunnen leveren."

Aan de inzet van het team zal het niet liggen, zo stelt Vasseur: "Charles, Lewis en het hele team zijn vastbesloten om het beste van zichzelf te geven op een circuit wat vaak de meest spectaculaire races van het seizoen oplevert."

Ferrari staat momenteel derde in het constructeurskampioenschap. De Italiaanse renstal heeft 183 WK-punten bij elkaar gereden, terwijl Mercedes tweede staat met 199 punten. McLaren voert de titelstrijd aan met 374 punten.