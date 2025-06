Montoya beschuldigt FIA van vooringenomenheid en steunt Verstappen

In aanloop naar de Oostenrijkse Grand Prix gaat het veelvuldig over de gebeurtenissen in Canada. George Russell kreeg hier geen straf voor een actie achter de Safety Car. Red Bull ging in protest, maar dat werd afgewezen. Volgens Juan Pablo Montoya is de FIA vooringenomen, en hij spreekt zijn steun uit voor Max Verstappen.

In de slotfase van de Grand Prix van Canada deed George Russell een aantal opvallende zaken achter de Safety Car. De Mercedes-coureur drukte hard op de rem, waardoor Verstappen hem per ongeluk inhaalde. Russell riep dat dit tegen de regels was, maar de stewards grepen niet in.

Het leek er volgens sommigen op dat Russell probeerde Verstappen een straf aan te smeren. De Brit ontkende dat, en Verstappen wist dat ook. Zijn team Red Bull ging echter in protest, maar dat werd afgewezen door de stewards.

Consistentie was nodig

In zijn podcast voor AS Colombia legt oud-coureur Juan Pablo Montoya zijn mening over deze zaak uit: "Als dat een ander persoon was overkomen, waarom geef je dan misschien wel een straf? Als je het analyseert, moet je op dezelfde manier straffen. Er moet consistentie zijn."

"Als het nu andersom was geweest, Max doet dat, is er dan wel een straf of niet? Ik zou zeggen van wel. Daar ligt de kern van het probleem. Het zou een soort geautomatiseerd systeem moeten zijn, want we zijn niet in staat om de menselijke gevoelens weg te nemen."

Voer voor kritiek

Volgens Montoya is dit een belangrijk punt voor de criticasters van de FIA: "Er moet een soort standaard zijn, een hele duidelijke standaard voor iedereen. Zodra er een beslissing wordt genomen, moet iedereen het gewoon kunnen begrijpen."

"Je weet dat ze nu de deur openzetten voor het geval dat er iets soortgelijks gebeurt. Dan gaan mensen zeggen: 'Ah, hij is geen Brit, laten we eens kijken of we hem strafpunten geven.' Ze schieten zichzelf in de voet, ze maken zichzelf kapot."

Eigen ervaring

Montoya stelt dat hij net als Verstappen het verkeerde paspoort had: "Ja, er zal altijd vooringenomenheid zijn. In mijn tijd waren ze ook superbevooroordeeld maar wat maakt het uit. Het is wat het is."