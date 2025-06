F1-kenner ziet kansen voor Verstappen in Oostenrijk

Max Verstappen geldt niet als de favoriet voor de zege in de Grand Prix van Oostenrijk. Alle ogen zullen aankomend weekend weer gericht zijn op het team van McLaren, maar Ralf Schumacher denkt dat er wel kansen liggen voor Verstappen.

De Oostenrijkse Grand Prix op de Red Bull Ring wordt aankomend weekend een belangrijke race voor Red Bull. Het is hun thuisrace, en op de tribunes zullen tienduizenden Nederlandse fans van Verstappen zitten. Ze hullen zich in het oranje, maar ze zullen niet juichen voor de oranjekleurige wagens van McLaren. Oscar Piastri en Lando Norris gelden immers als de favoriet voor de zege.

De kracht van Verstappen

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher ziet dat anders. Hij denkt dat McLaren en Mercedes snel zijn, maar onderschat Red Bull niet. In de podcast Backstage Boxengasse legt hij het uit: "De efficiëntie van de Red Bull was eigenlijk nooit zo slecht. Daarnaast is Max ook iemand die op de één of andere manier kan overleven met weinig vleugel."

De kansen voor Verstappen

Het wordt warm op de Red Bull Ring, en dat is volgens Schumacher iets wat ook een grote rol kan gaan spelen dit weekend: "Ik denk in ieder geval, zoals het er nu naar uitziet, dat het een warm weekend gaat worden. Dat gaat natuurlijk ook heel erg interessant worden."

Schumacher probeert uit te leggen waarom dit volgens hem een belangrijke rol gaat spelen in het verloop van dit weekend. Hij wijst naar de auto's: "Kijk naar de bandentemperaturen, de motor, hoeveel aerodynamica je kan gebruiken. Het wordt heel erg spannend tussen die drie teams."

Drie winnende teams

McLaren, Red Bull en Mercedes zijn de enige drie teams die dit seizoen hebben gewonnen. McLaren won de meeste races, terwijl Verstappen Red Bull twee zeges schonk. George Russell won bijna twee weken geleden de Canadese Grand Prix namens Mercedes.