Alonso spreekt steun uit voor Hamilton: "Situatie kan snel veranderen"

Het eerste seizoen van Lewis Hamilton bij Ferrari verloopt niet zoals gehoopt. Zijn prestaties vallen tegen en dat levert hem veel kritiek op. Fernando Alonso vindt dat niet terecht, en hij neemt het op voor zijn voormalig teamgenoot.

Hamilton stapte afgelopen winter over van Mercedes naar Ferrari. Zijn overstap zorgde voor veel aandacht, maar hij kon de verwachtingen niet waar maken. Op een sprintzege in China na heeft hij weinig mooie dingen laten zien. Zijn prestaties vallen enorm tegen, en dat zorgt voor vraagtekens. Veel mensen vragen zich namelijk af of de zevenvoudig wereldkampioen nog wel goed genoeg is.

Vergelijking met vorig jaar

Van zijn collega's ontvangt hij echter steun. Aston Martin-coureur Fernando Alonso sprak zich uit bij de internationale media: "Vorig jaar was hetzelfde. Die Mercedes was blijkbaar een ingewikkelde auto om mee te rijden. Russell was iets comfortabeler in die auto, misschien is dat dit jaar hetzelfde. Maar zonder het volledige plaatje te kennen, is het moeilijk om echt een mening te hebben."

Het huidige seizoen is bijna op de helft, en Hamilton wacht zelfs nog op zijn eerste podiumplaats met Ferrari. In zijn hele loopbaan heeft hij nog nooit zo lang moeten wachten op een eerste podiumfinish in het seizoen.

'Situatie kan snel veranderen'

Alonso denkt dat Hamilton zich nog wel kan gaan herpakken op een later moment in het huidige seizoen. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen is er duidelijk over: "Lewis is een geweldige coureur, vooral op banen zoals die in Canada. Hij kan al zijn sterke punten gaan uitbuiten. Op dit moment heeft hij het wel moeilijk, maar ik denk dat hij de situatie snel kan veranderen."

Hamilton staat momenteel zesde in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij heeft 79 punten bij elkaar gereden, terwijl zijn teamgenoot Charles Leclerc vijfde staat met 104 punten. Het verschil met de kop is groot, aangezien kampioenschapsleider Oscar Piastri momenteel op 198 punten staat.