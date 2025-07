F1-legende verwacht pijnlijke terugval van Red Bull

Het team van Red Bull Racing heeft in de afgelopen maanden een aantal harde tikken gehad. Ze azen op de wereldtitel, maar ze weten ook dat McLaren te snel was. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel stelt dat Red Bull een lastige periode tegemoet kan gaan.

Red Bull begon in 2024 op een oppermachtige wijze aan het seizoen. Het leek er niet op dat ze die koppositie ooit uit handen zouden geven, maar anderhalf jaar later is het beeld flink veranderd. McLaren pakte vorig jaar de constructeurstitel, en ook dit jaar zijn ze oppermachtig. Red Bull worstelt, en ze moeten alles op alles zetten om Max Verstappen aan de titel te helpen.

Verstappen staat nog wel derde in het kampioenschap, maar hij weet dat een titel niet heel realistisch is. Daarnaast is het niet duidelijk of ze volgend jaar om de zeges kunnen vechten. In 2026 gaan er immers nieuwe regels gelden, en Red Bull gaat zelf krachtbronnen bouwen.

Goede ontwikkeling

Sebastian Vettel won zijn vier titels met Red Bull. Na zijn vierde titel, viel Red Bull terug. In de podcast Sport am Sonntag krijgt hij de vraag of Verstappen hetzelfde gaat overkomen: "Het is lastig te voorspellen. Als het gaat om structuur en personeel, denk ik dat Red Bull zich bevindt op een goede positie. Wat er aan de hand is, draait niet alleen om personeel en infrastructuur."

"McLaren heeft zich in de afgelopen periode goed ontwikkeld. Red Bull is niet langer een dominante kracht, zoals ze vroeger wel waren. Alhoewel het nu een beetje lastiger is, liggen Max en het team niet zover achter op de koppositie."

2026

De nieuwe regels van 2026 kunnen een struikelblok gaan vormen voor Red Bull. Ook Vettel twijfelt daar over: "Het kan goed gaan, of het wordt in de komende jaren een beetje lastiger."