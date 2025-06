Krijgt Max Verstappen weer een nieuwe teamgenoot bij Red Bull?

Het tweede zitje bij Red Bull Racing blijft het onderwerp van gesprek. Yuki Tsunoda zit nu op die plek, maar ook hij presteert niet sterk. Volgens Juan Pablo Montoya bestaat de kans dat Isack Hadjar nog dit jaar voor Red Bull rijdt, of hij dat nu wil of niet.

Bij Red Bull draait alles om Max Verstappen. Ze willen de Nederlander aan een nieuwe wereldtitel gaan helpen, en daarvoor hebben ze ook een goede tweede coureur nodig. Liam Lawson werd al na twee races aan de kant geschoven, en vervangen door Yuki Tsunoda.

De Japanner begon voortvarend aan zijn avontuur bij Red Bull, maar in de afgelopen weken zakte hij door het ijs. Zijn achterstand op Verstappen groeide, en daardoor ontstond er ook twijfel over zijn toekomst. De talentvolle Isack Hadjar is bezig met een sterk seizoen bij Racing Bulls, maar hij gaf aan dat hij niet zit te wachten op promotie naar Red Bull.

Hadjar neemt de beslissing niet

Voormalig F1-coureur Juan Pablo Montoya denkt dat Hadjar weinig te zeggen heeft. De Colombiaan stelt dat Red Bull-adviseur Helmut Marko een machtspositie heeft op het gebied van de coureurs. In zijn podcast bij AS Colombia spreekt Montoya zich uit: "Er zal geen sprake zijn van het zelf maken van een keuze."

"Als Helmut besluit dat hij Isack Hadjar wil hebben, dan zal Hadjar voor Red Bull gaan rijden. Of hij nu voor Red Bull wil rijden of niet."

Krijgt Hadjar dit jaar al de kans?

De Colombiaanse voormalig Formule 1-coureur gaat verder met speculeren, en stelt dat Hadjar snel zijn Red Bull-debuut kan maken: "Hadjar lijkt de man te zijn voor het zitje. Persoonlijk zou het me niet verbazen als ze dit jaar plotseling Hadjar voor een paar races gaan uitproberen om te zien of het resultaat daardoor verandert, om te zien of de oplossing intern gevonden kan worden."