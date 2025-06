Rosberg verspreidt nieuwe geruchten over Mercedes en Verstappen

George Russell heeft nog altijd zijn contract bij Mercedes niet verlengd. Het lijkt erop dat er snel een aankondiging komt, maar Nico Rosberg denkt daar anders over. Hij stelt dat Mercedes op de achtergrond mogelijk gesprekken voert met Max Verstappen.

Russell is bezig met een goed seizoen, maar hij heeft nog altijd geen nieuw contract op zak. De kans is groot dat er snel meer duidelijkheid komt, maar tot die tijd zullen de geruchten blijven bestaan. Russells Mercedes-zitje wordt immers al geruime tijd gelinkt aan Max Verstappen, al is het onduidelijk in hoeverre de Nederlander interesse heeft. Hij beschikt over een langlopend contract bij Red Bull, en hij wil hier nieuwe successen gaan pakken.

Contractonderhandelingen tussen Mercedes en Verstappen?

Oud-wereldkampioen Nico Rosberg denkt dat er op de achtergrond van alles speelt. Bij de Duitse tak van Sky Sports spreekt Rosberg zich uit: "Er zijn momenteel contractonderhandelingen met George Russell gaande bij Mercedes. Daar zit wat vertraging in, want eigenlijk teambaas Toto Wolff hem nu al moeten contracteren."

"Dit is zijn nummer één coureur, zijn prestaties zijn ook dit seizoen weer geweldig. Misschien zijn er op de achtergrond wel gesprekken gaande met Max Verstappen."

Wat gaat Red Bull doen?

Rosberg twijfelt of het voor Mercedes realistisch is om Verstappen vast te leggen. De Nederlander beschikt immers over een contract dat loopt tot en met 2028, al staan er wel exit clausules in zijn contract.

De Duitse kampioen van 2016 gaat verder met zijn verhaal: "Red Bull is ook niet dom. Ze hebben Max een fortuin betaald en ze hebben hem voor meerdere jaren gecontracteerd. Ik denk niet dat hij zomaar weg kan lopen. Maar je kunt hem niet dwingen om hier te blijven. Als hij weg wil bij het team, dan moet je dat op een gegeven moment gaan accepteren."

Verstappen staat momenteel op de derde plaats in het wereldkampioenschap. De McLarens hebben een flinke voorsprong op hem. Russell staat vierde, met een kleine achterstand op Verstappen.