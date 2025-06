Sky-commentator gelooft in wereldtitel van Lando Norris

Lando Norris is bezig met een wisselvallig seizoen in de Formule 1. Hij staat op de tweede plaats in het wereldkampioenschap, maar hij heeft het zwaar als hij onder druk staat. Volgens Martin Brundle is Norris een grote kanshebber op de wereldtitel, maar moet hij wel consistent gaan presteren.

Norris heeft dit seizoen al twee races gewonnen, en staat op de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Hij lijkt goed bezig te zijn, maar hij liet dit seizoen al meerdere keren een steekje vallen. Zodra de druk groot wordt, gaat hij de fout in. In Canada maakte hij een foutje in de kwalificatie, waarna hij in de race tegen zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri aanreed.

Goed resultaat is belangrijk

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle gelooft nog in zijn landgenoot. Bij de première van de F1-film in Londen, legde Brundle het uit bij Sky Sports: "Hij heeft een goed resultaat op Silverstone nodig. Hij heeft eigenlijk bij elke Grand Prix een goed resultaat nodig. Alle punten wegen immers even zwaar, het maakt dan natuurlijk niet uit in welk land je bent."

Eerdere successen

Norris heeft dit jaar een aantal keren laten zien tot wat hij in staat is. In Melbourne hield hij het hoofd koel in wisselende omstandigheden, terwijl hij in Monaco ook een foutloos weekend kende. In Canada reed hij een goede race, totdat hij tegen Piastri aanreed.

Maakt Norris kans op de wereldtitel?

Brundle stelt dat Norris dit vaker moet gaan doen om kans te maken op de wereldtitel: "Als hij dat frequenter kan laten zien, dan maakt hij een goede kans op de wereldtitel. Maar hij kan zich echt geen weekenden zoals in Canada meer veroorloven. Dat hoef je hem ook niet te vertellen, dat weet hij zelf ook heel erg goed."

Norris staat nu op 176 punten, terwijl zijn teamgenoot Oscar Piastri het kampioenschap aanvoert met 198 punten.