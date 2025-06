Mercedes onthult toekomstplannen met Antonelli

Het team van Mercedes koos ervoor om dit jaar Andrea Kimi Antonelli te laten debuteren in de Formule 1. De jonge Italiaan doet het zeker niet slecht, en Toto Wolff is tevreden. Hij legt uit wat de toekomstplannen met Antonelli zijn.

Antonelli maakt al geruime tijd onderdeel uit van de Mercedes-familie. Al op jonge leeftijd werd duidelijk dat Antonelli veel talent had, maar toch kwam het als een verrassing toen Mercedes besloot hem dit jaar al te laten debuteren. De 18-jarige Italiaan lijkt nauwelijks onder de indruk te zijn, en stond anderhalve week geleden in Canada voor het eerst op het podium.

Hoe herken je talent?

Mercedes-teambaas Toto Wolff is trots op Antonelli. Wolff spreekt zich uit in de podcast Bloomberg Hot Pursuit: "Kimi zit al sinds zijn elfde in ons juniorprogramma. Je kunt tegenwoordig talent al herkennen vanaf hun tiende, wanneer kinderen mee beginnen te doen aan internationale kartseries."

"We hebben een goede groep scouts in het juniorprogramma van Mercedes en dat is belangrijk. In zekere zin werkt het hetzelfde als bij voetbal- of tennisacademies. Daar worden talenten ook al heel erg vroeg geïdentificeerd."

Waar let Mercedes op?

Wolff verklaart waar Mercedes op let bij de talenten: "Als een kind op zijn achtste begint en het direct opneemt tegen oudere kinderen, dan is dat een goede indicatie. Als dat kind een jaar jonger is en alsnog het kampioenschap wint, dan is dat nog een goede indicatie. Kimi heeft in al deze categorieën gewonnen. Dat is echt heel uitzonderlijk."

De plannen met Antonelli

Wolff wil Antonelli dan ook de tijd geven: "Je hebt waarschijnlijk een driejarig programma nodig voordat de coureur in staat is om zijn meer ervaren teamgenoten uit te dagen. Ik bedoel, George is tegenwoordig één van de beste coureurs in de Formule 1. Je moet accepteren dat er moeilijke weekenden zullen zijn, dat er minder gepresteerd zal worden. Maar dat hoort er gewoon bij."