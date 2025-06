Max Verstappen onthult prachtig helmdesign voor thuisraces

Max Verstappen heeft zijn speciale helm voor de races in Oostenrijk, België en Zandvoort met de wereld gedeeld. De Nederlandse Red Bull-coureur kiest voor een opvallend design met veel blauwe details en een knaloranje leeuw aan de bovenzijde.

De races in Oostenrijk, België en Zandvoort zijn belangrijk voor Verstappen. Aankomend weekend zullen er tienduizenden Nederlandse fans aanwezig zijn op de Red Bull Ring om Verstappen toe te juichen, terwijl de races op de circuits van Spa-Francorchamps en Zandvoort een soort thuiswedstrijden zijn voor Verstappen. Ook hier zullen de tribunes weer oranje kleuren.

Oranje helm

Verstappen zal in deze drie races rijden met een knallend helmdesign. De helm is donkerblauw, waardoor de oranje details goed naar voren komen. De lijnen op de helm zijn knaloranje, waardoor deze goed te zien zijn. Ook de gebruikelijke leeuw aan de bovenkant is oranje, en is dan ook goed te zien. Voor Verstappen moet de helm geluk brengen, want hij heeft een goed resultaat nodig.

Titelstrijd

Verstappen staat momenteel op de derde plaats in de strijd om de wereldtitel. De Nederlandse coureur staat achter de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris, en het gat is groot. Verstappen staat nu op 155 punten, terwijl kampioenschapsleider Piastri 198 punten bij elkaar heeft gereden. Norris staat tweede met 176 punten, en Verstappen zal zich dus eerst op hem focussen.

De thuisraces

Aankomend weekend rijdt Verstappen voor het eerst met zijn nieuwe helm. Voor de ogen van de oranjekleurige tribunes in Spielberg opent hij de jacht op succes. De races in België en Nederland volgen pas in de komende maanden. In het weekend van 25 tot en met 27 juli is het F1-circus aanwezig op het circuit van Spa-Francorchamps, terwijl de Dutch Grand Prix pas op 31 augustus wordt verreden.