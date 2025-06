Toto Wolff verwacht geen Mercedes-zege in Oostenrijk

Het team van Mercedes reist met een goed gevoel af naar de Red Bull Ring. In Spielberg gaan ze op jacht naar hun tweede zege op rij, maar teambaas Toto Wolff wil niet te vroeg juichen. Hij stelt dat Mercedes niet kan verwachten dat ze elk weekend het snelst zijn.

Mercedes kende anderhalve week geleden in Montreal een geweldige Canadese Grand Prix. George Russell kwam als winnaar over de streep, en Andrea Kimi Antonelli werd derde. Het zorgt ervoor dat Mercedes in het middelpunt van de aandacht staat voor de komende Grand Prix in Oostenrijk. Vanzelfsprekend willen ze gaan meevechten om de zege, maar het is de vraag of dat realistisch is.

Beloning voor het harde werk

Mercedes-teambaas Toto Wolff probeert realistisch te blijven. In zijn preview op de Oostenrijkse Grand Prix, kijkt hij eerst kort terug op Canada: "De zege en het dubbele podium in Montreal waren een beloning voor het hard werk van iedereen in Brackley en Brixworth."

"Alhoewel we solide progressie hebben geboekt met onze auto in de afgelopen weken, weten we dat we niet kunnen verwachten dat we deze performance elk weekend kunnen laten zien. Het Circuit Gilles Villeneuve heeft geen snelle bochten en heeft ander asfalt, waardoor er minder druk op de banden zat. Dat paste bij de W16."

Geweldig werk

Wolff complimenteert zijn team, en kijkt naar het volgende raceweekend: "Het team heeft geweldig gewerkt en we hebben er ons voordeel uitgehaald, maar we weten dat de kans groot is dat onze rivalen competitiever zullen zijn in Oostenrijk."

Momentum vasthouden

Wolff verwacht in zijn thuisland geen herhaling van de race in Canada: "Onze focus ligt op het verder bouwen op het momentum uit Canada. De baan in Spielberg vormt een goede test voor onze recente updates en het vormt een goed referentiepunt voor onze progressie."

"Er is dit seizoen nog een lange weg te gaan. We zullen onze puntenscores moeten maximaliseren, en hopelijk kunnen we weer gaan meevechten om de podiumplekken."