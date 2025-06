Antonelli bereikt nieuwe mijlpaal en slaagt voor schoolexamens

Andrea Kimi Antonelli begint met een goed gevoel aan de voorbereidingen op de Grand Prix van Oostenrijk. De Mercedes-coureur heeft drukke weken achter de rug, want hij had eindexamens. Antonelli heeft goed nieuws ontvangen, en hij is geslaagd.

De 18-jarige Antonelli focuste zich in de afgelopen maanden op twee zaken: de Formule 1 en school. Als hij niet achter het stuur zat, zat hij meestal in de schoolbanken en volgde hij zijn lessen. Antonelli was bijna klaar met zijn school, en na afloop van de Grand Prix van Canada sloeg hij de wereldpremière van de F1-film in New York over.

Focus op school

Antonelli reisde direct door naar Italië, want hij had eindexamens. Hij volgde zijn opleiding aan het Gaetano Salvemini Instituut in Casalecchio di Reno, in de buurt van Bologna. Na afloop van zijn eerste examen werd Antonelli al opgewacht door een aantal cameraploegen, maar dat deed hem niets.

Antonelli heeft zijn examens succesvol afgerond, zo liet hij weten op zijn stories op Instagram. De Italiaan post een foto van zichzelf met een krans op zijn hoofd, en een duidelijke boodschap: "Geslaagd!" Hierdoor kan hij zich nu volledig gaan focussen op de aankomende Grand Prix van Oostenrijk. Op de Red Bull Ring kan Antonelli gaan proberen om het momentum vast te houden.

Sterk debuutseizoen

Anderhalve week geleden pakte hij zijn eerste podiumplaats uit zijn Formule 1-loopbaan in de Grand Prix van Canada. Op het Circuit Gilles Villeneuve reed hij een sterke race, en hield hij het hoofd koel toen de McLarens steeds dichterbij kwamen.

Antonelli staat nu op de zevende plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. De 18-jarige Italiaan wist tot nu toe 63 WK-punten bij elkaar te rijden. Zijn teamgenoot George Russell doet het nog ietsje beter, aangezien de Brit vierde staat met 136 WK-punten.