Drukke Antonelli begint aan schoolexamens: "Hij verdient zijn diploma"

Andrea Kimi Antonelli stond afgelopen weekend voor het eerst op het podium in de Formule 1. Na de race in Montreal moest hij snel naar huis, want hij staat voor een nieuwe uitdaging. Deze week maakt de Mercedes-coureur namelijk zijn schoolexamens.

Antonelli is met zijn achttien jaar de jongste coureur van het Formule 1-veld. De Italiaan doet het zeker niet slecht, en reed afgelopen weekend in Canada zijn beste Grand Prix tot nu toe. Hij verschalkte bij de start de McLaren van Oscar Piastri, en hield de derde plaats vast. Hij mocht voor het eerst naar het podium, en hij was pas de derde tiener in de F1-geschiedenis die dit voor elkaar kreeg.

Studeren

Waar veel andere coureurs afreisden naar New York voor de wereldpremière van de F1-film, vloog Antonelli snel naar huis. Hij kan rustig bijkomen, want hij zit nog steeds op school. Hij volgt zijn lessen aan het Gaetano Salvemini Instituut in Casalecchio di Reno, vlak bij Bologna. Daar heeft hij deze week zijn eindexamens.

Op woensdag stond het schriftelijk examen Italiaans op het programma, vandaag volgt Engels en daarna zal Antonelli zich ook nog bezig moeten houden met het mondelinge staatsexamen. Zijn examens zijn groot nieuws in Italië, want toen hij op woensdagmiddag klaar was, stonden de cameraploegen hem op te wachten.

kimi just after he finished his exam!! pic.twitter.com/zLZHMKGfJH — ًَ (@ikeuiku) June 18, 2025

Trotse klasgenootjes

Op school hebben ze veel vertrouwen in hem. Zijn mentor Alessandra Regina sprak met persbureau ANSA: "Alhoewel Kimi altijd veel sportieve verplichtingen heeft gehad, is hij zijn schoolwerk en zijn doel om af te studeren nooit uit het oog verloren."

"We zijn heel erg blij en trots dat hij zijn eindexamens samen met zijn klasgenoten maakt. Hij is een heel bescheiden jongen en zijn klasgenoten steunen hem."

Leergierig

Op zijn school gunnen ze Antonelli zijn diploma, zo legt zijn mentor uit: "Als hij op reis was voor een Grand Prix, belde of schreef hij me met vragen. Soms kwam hij rechtstreeks vanaf het vliegveld naar de les om uitleg te krijgen. Hij verdient het om zijn diploma te halen en met vlag en wimpel te slagen."