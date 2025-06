Verstappen en Russell lijken op elkaar: "Max is een soort agressieve George"

Max Verstappen en George Russell namen het in de afgelopen races meerdere keren tegen elkaar op. Ze zijn aan elkaar gewaagd, maar volgens Juan Pablo Montoya lijken ze ook op elkaar. Hij stelt dat Verstappen een soort agressieve versie van Russell is.

Verstappen en Russell vochten in Spanje en Canada meerdere duels met elkaar uit. In Spanje resulteerde dat de veel besproken tijdstraf voor Verstappen, terwijl Russell aan het langste eind trok in de Grand Prix van Canada. In Montreal kwam hij als winnaar over de streep, terwijl viervoudig wereldkampioen Verstappen genoegen moest nemen met de tweede plek.

Overeenkomsten

De twee coureurs zijn rivalen, maar volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya lijken ze ook op elkaar. Bij Casino Hawks legt de Colombiaan zijn mening uit: "Max levert nu echt geweldig werk. Hij is een soort agressieve versie van George."

"George is zelf een wat rustigere coureur. Hij is een man die niet zoveel risico's neemt, maar als het gaat om snelheid, dan moet je gewoon toegeven dat wat George deed in Canada met die Mercedes, geweldig was."

Wat is het probleem van Red Bull?

Verstappen worstelt regelmatig met zijn Red Bull-bolide, en dat was ook in Canada het geval. De RB21 past bij de rijstijl van Verstappen, maar is nog altijd geen oppermachtige wagen.

Volgens Montoya is dit echter niet het probleem: "Ik denk dat de Red Bull-auto niet zo slecht is als veel mensen denken. Het is een auto die is gebouwd voor Max. Het is een auto die hij kan besturen, hij is niet makkelijk te besturen, maar de auto doet wat hij wil."

"Als je kijkt naar hoe Lewis Hamilton rijdt in de Ferrari, en naar hoe hij stuurt, dan is hij snappy als hij niet zeker van zijn zaak is. Je ziet Max nooit snappy worden. Je ziet Max nooit de controle verliezen. De enige keer was toen hij in Spanje op de harde banden stond bij het einde van de race. Toen was zijn pace slecht."