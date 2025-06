'McLaren hakt knoop door en wijst intern titelfavoriet aan'

Het team van McLaren is dit jaar oppermachtig in de Formule 1. Oscar Piastri en Lando Norris mogen vrij vechten met elkaar, maar dat levert ook problemen op. Volgens Ralf Schumacher heeft McLaren intern besloten dat Piastri de meeste kans maakt op de titel.

Piastri voert momenteel het wereldkampioenschap aan, terwijl Norris een gaatje heeft laten vallen. Anderhalve week geleden ging het helemaal mis in de Grand Prix van Canada. In de slotfase vochten de twee McLarens met elkaar, en dat ging helemaal mis. Norris dook in een gat dat niet bestond, en raakte het achterwiel van Piastri. De Brit viel uit, terwijl Piastri de race wel uit kon rijden.

Interne beslissing

Oud-coureur Ralf Schumacher heeft het één en ander gehoord. Hij deelt dat met de Duitse tak van Sky Sports: "Ik geloof dat ze intern hebben besloten dat Piastri de man is waarop het team zich gaat richten voor de wereldtitel. Lando laat te veel zwaktes zien en maakt gewoon te veel fouten, waaronder zijn zinloze crash met Oscar in Canada."

Schumacher vindt het echter ook niet nodig om Norris helemaal af te kraken: "Hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en sorry gezegd tegen zijn teamgenoot en het hele team. Dat toont aan dat hij een geweldig mens is. Het helpt echter niet, want geweldige gasten winnen zelden titels."

Het zwakke punt van Norris

Schumacher stelt ook dat het mentale spelletje nog steeds een zwak punt van Norris is: "Je moet hem wel één ding nageven: in de race was hij wederom sneller dan Piastri. Hij slaagde er niet in tijdens de kwalificatie, maar in de race kwam hij dichterbij en reed hij beter."

"Hij heeft nog steeds de juiste snelheid, zeker in de race. Norris voelt de bandenslijtage goed aan. In de tijd van Alain Prost zouden ze hem de 'professor' hebben genoemd. Het enige probleem zit in het hoofd van Lando."