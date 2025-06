Wolff zet Mercedes-coureurs op scherp met felle waarschuwing

Het team van Mercedes wil snel weer mee kunnen vechten om de wereldtitels. De Duitse renstal heeft daar volgens teambaas Toto Wolff de juiste mindset voor nodig. Hij deelt dan ook een flinke waarschuwing uit richting zijn coureurs.

Andrea Kimi Antonelli en George Russell zijn momenteel de coureurs van Mercedes. Ze zetten zich in voor het team, en ze maken dit seizoen allebei op hun eigen manier een goede indruk. Russell presteert zeer consistent en staat op de vierde plaats in het wereldkampioenschap. Debutant Antonelli presteert boven verwachting, en mocht in Canada voor het eerst het podium beklimmen.

Hamilton & Schumacher

Volgens teambaas Toto Wolff legt in de podcast Bloomberg Hot Pursuit uit wat hij van zijn coureurs verwacht: "Ik denk dat de besten een sociale en een emotionele intelligentie hebben. Ze weten hoe ze zich door een paddock moeten bewegen. Ze worden gedreven door hun loopbaan, maar ze zijn niet arrogant."

"Lewis Hamilton is een fantastische teamplayer, en hij is de beste aller tijden. Michael Schumacher was in staat om een team om hem heen te bouwen, en enorm succesvol te zijn. Je ziet dus dat je talent en ambitie nodig hebt, maar dat je ook moet begrijpen dat het niet allemaal om jou draait."

Denken aan het team

Wolff wil dan ook dat de coureurs het team niet laten vallen. Doen ze dat wel, dan is Wolff streng: "Er zijn ook andere mensen onderdeel van het succes. Dat is hoe ik al sinds de eerste dag dat ik in de Formule 1 zit te werk ga. Ik zie geen verschil tussen de twee coureurs en de rest van het bedrijf."

"Ik vertel ze dat er 2500 supersterren in dit team zitten. Of ze nu werken in de machine shop, de schoonmaak, de aerodynamica of dat ze de auto besturen, ik ga ze niet anders behandelen. Als je arrogant bent en ons gezamenlijke succes op het spel zet, of als je ons merk beschadigt, dan ben ik duidelijk. Dan pas je niet in dit team."