Mercedes schrijft Hamilton niet af: "Je ziet een soort patroon"

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton rijdt sinds dit seizoen voor het team van Ferrari. De verwachtingen waren hoog, maar vooralsnog vallen zijn prestaties enorm tegen. Volgens Toto Wolff is dit niet vreemd, en hij schrijft Hamilton zeker niet af.

Hamilton maakte afgelopen winter de overstap van Mercedes naar Ferrari. Na elf jaar verliet hij Mercedes om zijn jeugddroom te gaan najagen bij het team uit Maranello. Hamilton barstte van de ambities, maar viel flink tegen in de eerste races. Op een sprintzege in China na heeft hij weinig weten te bereiken. Hij staat op de zesde plaats in het wereldkampioenschap met 79 WK-punten.

Verklaring voor de terugval

Hamiltons goede vriend en Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt de huidige vormdip van Hamilton niet vreemd. In de podcast Bloomberg Hot Pursuit legt Wolff dat uit: "Je verleert het racen niet zo snel. In 2021 was hij echt geweldig. Toen veranderden de regels en werd het wat moeilijker, maar hij presteerde nog steeds op een heel hoog niveau."

"Door van team te veranderen, verlies je niet zomaar al je vaardigheden. Iedereen heeft een soort aanpassingsperiode nodig. Je moet gewoon wennen aan een andere auto, het nieuwe DNA van die bolide en aan het engineeringteam waarmee je moet gaan samenwerken."

Cultuurshock

Het overstappen van Mercedes naar Ferrari is volgens Wolff nog lastiger. Hij wijst naar de enorme cultuurverschillen waar Hamilton tegen aanloopt: "Het is een volledig Italiaans team, en daar is hij als Brit in terechtgekomen."

'Lewis Hamilton moet je nooit afschrijven'

Wolff verwacht dat Hamilton snel weer zal laten zien tot wat hij in staat is: "We hebben ook vaak een soort patroon gezien waarbij Lewis aan het begin van het seizoen zijn mojo moest vinden en dat de tweede helft van het seizoen altijd zeer sterk is geweest. Dus je moet iemand als Lewis Hamilton nooit afschrijven."