Wolff sluit Le Mans-project van Mercedes voorlopig uit

Het World Endurance Championship is in de afgelopen jaren enorm populair geworden. De nieuwe Hypercar-regels trekken veel merken aan, maar Mercedes heeft die stap nog niet gezet. Volgens Toto Wolff is daar een logische reden voor, en hij wijst naar de Formule 1.

Het WEC en de 24 uur van Le Mans zijn in de afgelopen jaren veel populairder geworden. Veel merken hebben de stap gezet naar de Hypercar-klasse. Onder meer Toyota, BMW, Peugeot, Porsche, Aston Martin, Cadillac en Ferrari rijden rond in de topklasse. In de komende jaren komen ook Genesis (Hyundai), McLaren en Ford naar Le Mans.

Mercedes zet deze stap echter niet. Ze nemen sinds dit jaar wel deel in de LMGT3-klasse, maar een stap richting de topklasse lijkt er voorlopig niet in te zitten. De focus ligt op de Formule 1, maar de huidige regels zijn ook niet naar wens van Mercedes.

Liefhebber

Mercedes-teambaas Toto Wolff wijst in de podcast Bloomberg Hot Pursuit naar de Balance of Performace-regels: "Le mans... Ik ben een race. De 24 uur van Le Mans is één van de mooiste races ter wereld."

"Ik ben bevooroordeeld, maar voor mij is de Formule 1 het beste wat er is. Het zijn de beste coureurs, de snelste auto's en de mooiste circuits. Maar wat komt er daarna? Dan komt de 24 uur van Le Mans en dan de Indianapolis 500. En voor de echte liefhebbers: de 24 uur van de Nürburgring. Dat is voor mij echt het topsegment."

Wolff stelt dat hij er alles aan doet om de andere raceklassiekers te volgen: "Als ik niet bij een Formule 1-weekend ben, dan kan ik de race van Le Mans bijna de hele nacht volgen. Ik kijk naar de livestream, en ik ken een aantal van de coureurs, dus ik heb er ook een persoonlijk belang bij."

Het grote probleem

Een Mercedes-Hypercar zal er voorlopig echter nog niet zijn: "Er is nog een belangrijk punt: bij Mercedes zijn we racers in hart en nieren. Wij houden niet van een Balance of Performance. Wij houden er niet van dat iemand je prestaties beoordeelt: je vermogen, je energieverbruik, je gewicht en de prestaties van je coureurs."

"Je steekt zoveel tijd, geld en moeit in het ontwikkelen van de snelste auto en dan krijg je er tien kilo ballast bij. Dat wil ik niet. Ik wil gewoon de snelste auto bouwen."