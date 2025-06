Russell kan niet tippen aan Verstappen: "Max maakt het verschil"

Max Verstappen vocht in de afgelopen weken een aantal duels uit met George Russell. Ralf Schumacher is onder de indruk van de Britse Mercedes-coureur, maar hij stelt dat hij altijd voor Verstappen zou kiezen. Hij stelt dat Verstappen nog altijd het verschil maakt.

In Spanje kwamen Verstappen en Russell elkaar tegen in de slotfase van de Grand Prix. Verstappen raakte gefrustreerd na een momentje met Russell en een tactische fout van zijn team. Hij deelde een beuk uit aan de Mercedes, waardoor hij nog altijd op de rand van een schorsing staat.

Anderhalve week geleden stonden de twee kemphanen weer in de schijnwerpers in Canada. Russell pakte de pole position, en deelde de eerste startrij met Verstappen. Men verwachtte een epische strijd, maar dat gebeurde niet. Ze bleven vooral achter elkaar aanrijden, en de zege ging naar Russell.

Russell zet stappen

Oud-coureur Ralf Schumacher stelt dat Russell vooruitgang heeft geboekt. In de podcast Backstage Boxengasse probeert de Duitser het uit te leggen: "Kijk bijvoorbeeld naar de zaterdag, na de kwalificatie. De opmerkingen die hij maakte over Verstappen: 'Nou, laat hem maar komen in bocht één, en hij heeft wat te verliezen. Nog één strafpunt en dan zit hij op de bank. Ik heb daarin wat meer te bieden, minder strafpunten'."

"En ook weer tijdens de race, onder de Safety Car, waar hij Verstappen toen even testte toen hij remde. Verstappen kwam toen voor Russell terecht en Russell zei meteen: 'Je zag dat hij voor me reed, moet hij geen straf krijgen?' Ik denk dat dit ook getuigt van een nieuwe versie van Russell."

Verstappen is de beste

Schumacher blijft er wel bij dat Verstappen beter is: "Zeker wel. Max maakt nog altijd het verschil. Denk maar eens na, waar was hij op het moment van het incident? Waar zat hij en wat deed hij? Hij was de auto en de race aan het lezen. Het is niet eens meer een vraag. Na Max komt heel lang niets, en dan komt de rest. Piastri, Russell, Leclerc, zo zie ik het."

"Misschien is het nu wat minder, dus we moeten afwachten als hij eindelijk weer de juiste auto heeft. Dan is het heel interessant om te zien wat er gebeurt. Maar Max is gewoon de nummer één coureur, waarvan ik denk dat elk team hem meteen zou nemen."