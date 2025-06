Snel GT3-debuut van Max Verstappen niet uitgesloten: "Wie weet!"

Max Verstappen wordt al geruim tijd in verband gebracht met een GT3-avontuur. De Nederlander lijkt echter te weinig tijd te hebben, maar Thierry Vermeulen sluit niet uit dat Verstappen een gastoptreden gaat maken in bijvoorbeeld de DTM.

Verstappen heeft regelmatig interesse getoond in een avontuur in een GT3-klasse. De Nederlander is de eigenaar van een team dat actief is in verschillende GT3-klassen, en hij heeft zelf ook veel meters gemaakt in deze bolides. Vorige week reed hij in een Aston Martin GT3-bolide een testdag op het circuit van Spa-Francorchamps, terwijl hij eerder ook testte op de Nürburgring Nordschleife.

Lastige situatie

Thierry Vermeulen is actief in de DTM, en hij is verbonden aan Verstappens raceteam. Door Motorsport-Total wordt Vermeulen gevraagd of Verstappen misschien een gastoptreden gaat maken in de DTM: "Het is lastig. Hij is nog niet in die fase aangekomen waarin hij echt al kijkt naar kampioenschappen of races. Ik denk dat hij nu vooral geniet van enduranceraces."

Geen harde nee

Vermeulen, tevens de zoon van Verstappens manager, zegt echter geen 'nee'. Hij probeert het uit te leggen: "Want wie weet? Hij is natuurlijk ook nog jong en het is goed dat hij nog aan boord is bij Verstappen.com Racing. We hebben in de afgelopen jaren al een aantal tests afgewerkt met het team, samen met Emil Frey Racing, en hij heeft zijn debuut op de Nordschleife ook al gemaakt."

Alles is mogelijk

Vermeulen sluit zijn verhaal dan ook af met een positieve noot: "Het is dus mooi om te zien dat hij de GT-wereld heel erg leuk vindt, en op dit moment kiest hij gewoon een aantal testdagen uit waar hij zelf graag aan mee wil doen. Maar wie weet waar we hem nog gaan zien. Misschien staat hij op een dag wel op de GT3-grid!"

Verstappens focus ligt momenteel nog gewoon op de Formule 1. Hij staat derde in het kampioenschap, en gaat aankomend weekend in Oostenrijk weer op jacht naar succes.