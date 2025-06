Max Verstappen koestert zeges in Zandvoort: "Dat blijft zo bijzonder"

De Grand Prix van Nederlander verdwijnt na volgend jaar van de Formule 1-kalender. De race op het circuit van Zandvoort groeide uit tot een populair evenement, maar de organisatie wilde realistisch naar de toekomst kijken. Max Verstappen prijst zich gelukkig met het feit dat hij drie keer heeft weten te winnen in zijn eigen land.

Het is al geruime tijd bekend dat de Grand Prix van Nederland na 2026 van de kalender gaat verdwijnen. Het past bij een trend die al geruime tijd zichtbaar is in de Formule 1. Moderne circuits in grote steden krijgen een plekje op de kalender, terwijl de klassieke circuits onder druk staan.

Naast Zandvoort zal ook Imola van de kalender verdwijnen. Het circuit was in de afgelopen jaren de gastheer van de Grand Prix van Emilia-Romagna. Deze race keert in 2026 niet terug op de kalender, en wordt vervangen door een nieuwe Grand Prix op een semi-stratencircuit in de Spaanse hoofdstad Madrid.

Het is geen geheim dat regerend wereldkampioen Max Verstappen een groot fan is van klassieke circuits. Ook het circuit van Zandvoort staat op zijn lijstje van favoriete banen op de Formule 1-kalender.

Er bijzondere momenten

In een interview met Formule 1 Magazine prijst hij zich gelukkig met het feit dat hij zijn thuisrace drie keer op zijn naam heeft mogen schrijven: "Absoluut, dat blijft heel erg bijzonder. Het zijn ook races die iets meer druk met zich meebrachten, zeker in 2022 en 2023 aangezien iedereen toen verwachtte dat ik wel eventjes zou winnen gezien de krachtsverhoudingen."

Verstappen zal het nooit meer vergeten

Volgens Verstappen is het winnen van deze race echter niet zo eenvoudig: "Zo makkelijk ging het niet. Dat maakte het uiteindelijk wel extra mooi, ook vanwege het decor met al dat oranje op de tribune. Dit soort momenten koester ik dan ook."