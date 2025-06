Christian Horner onthult droomteam voor Red Bull

Christian Horner is al sinds 2005 de teambaas van Red Bull Racing. De Brit maakte alle grote successen van het team mee, en stond op de voorste rij bij het veroveren van de wereldtitels. Hij heeft er dan ook geen moeite mee om zijn ideale line-up aan te wijzen.

Horner begon in 2005 met Red Bull in de achterhoede van het Formule 1-veld. De in Milton Keynes gevestigde renstal zette echter snel stappen, en ze wonnen in 2010 hun eerste wereldtitels met Sebastian Vettel. Ze zetten de groei later door, en in de afgelopen vier seizoenen werden ze wereldkampioen met Max Verstappen.

Het droomteam

Horner heeft met veel topcoureurs gewerkt, en hij vindt het dan ook niet lastig om een droomteam aan te wijzen in een interview met PlanetF1: "Dat is echt een no-brainer! Dat zijn Max en Sebastian, met Daniel Ricciardo als reservecoureur en David Coulthard als ambassadeur."

Horners line-up bestaat momenteel deels uit de huidige samenstelling van het team. Verstappen rijdt voor de renstal, terwijl Coulthard veel ambassadeurs- en PR-werk verricht voor Red Bull. Ricciardo was tot en met vorig jaar onderdeel van de Red Bull-familie, maar hij verloor zijn zitje bij Racing Bulls.

Vertrouwen in de toekomst

Horner zelf gaat niet vertrekken, zo liet hij luid en duidelijk weten: "Mijn hart en mijn ziel liggen bij dit team. Ik heb er een groot deel van mijn leven in geïnvesteerd en ik voel een verantwoordelijkheid tegenover de mensen. Het is een groep van tweeduizend mensen."

"Ik ben echt enthousiast over wat de toekomst gaat brengen, vooral als het gaat om het bouwen van een eigen motor. Dat is echt het volgende hoofdstuk voor ons team: alles onder één dak hebben? Hoeveel mensen hebben dat ooit gedaan?"

Dit seizoen heeft Red Bull het wel zwaar in de Formule 1, en staan ze op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap met 162 punten.