'Vasseur kan de nieuwe zondebok worden bij Ferrari'

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur stond in de afgelopen weken in het middelpunt van de aandacht. In de Italiaanse media werd gesteld dat hij moest vrezen voor zijn baan, al noemde Vasseur dat zelf onzin. Günther Steiner daar anders over en vreest dat Vasseur de volgende 'zondebok' wordt.

Het team van Ferrari wilde dit jaar een gooi gaan doen naar de wereldtitel in de Formule 1, maar vooralsnog lijkt het er niet op dat dit mogelijk is. McLaren is simpelweg te sterk, en Ferrari moet het vooral doen met gevechten met de teams van Red Bull Racing en Mercedes. In de Italiaanse media gingen dan ook geruchten rond over een mogelijk ontslag van Vasseur.

Zondebok

Voorafgaand de Grand Prix van Canada reageerde Vasseur fel en ontkende hij alle verhalen. Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner geeft zijn kijk op de zaak in de Red Flags Podcast: "Als we naar de geschiedenis kijken, dan denk ik dat we wel kunnen stellen dat hij de volgende zondebok wordt. Hij staat zeker onder druk. Het is Ferrari. Als je in drie jaar tijd niet wint, dan voeren ze de druk op."

Wil Ferrari echt van Vasseur af?

De Italiaanse media suggereerden dat Ferrari overweegt om Vasseur te vervangen. Steiner plaatst daar zijn vraagtekens bij: "Ik weet niet hoe serieus het is dat ze van hem af willen. Daar heb ik echt geen idee van. Maar toen dit over Fred werd geschreven, stonden ze nog tweede in het wereldkampioenschap. Het is niet perfect, want perfect is nummer één. Dat weet ik. Maar het is ook niet echt slecht."

Het team van Ferrari staat momenteel op de derde plaats in het constructeurskampioenschap. De Italiaanse renstal heeft met Charles Leclerc en Lewis Hamilton 183 punten bij elkaar gereden, en hun achterstand op Mercedes is niet heel erg groot. De Duitse renstal staat momenteel namelijk op 199 punten.