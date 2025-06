Verstappen wil eerste titel niet herbeleven: "Dan krijg ik een hartaanval"

Max Verstappen kan in theorie dit jaar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 gaan pakken. In 2021 werd hij voor het eerst wereldkampioen na een bloedstollende strijd met Lewis Hamilton. Verstappen moet er niet aandenken om de titelrace van dat jaar over te doen.

In 2021 schreef Verstappen geschiedenis met zijn titanenduel om de wereldtitel met Lewis Hamilton. De twee coureurs waren aan elkaar gewaagd, en uiteindelijk viel het balletje de kant van Verstappen op in een bizarre seizoensfinale op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi. Het was een bizarre race, waar veel over is gezegd en geschreven.

Voor Verstappen was het het begin van een lange periode van dominantie. Hij veroverde daarna immers de wereldtitels in 2022, 2023 en 2024. Toch ligt vooral Verstappens eerste wereldtitel bij veel mensen nog vers in het geheugen.

2021 niet herbeleven

In een interview met Formule 1 Magazine bespreekt Verstappen zijn top drie momenten in de Formule 1. Hij wijst naar zijn eerste zege in Barcelona in 2016 en zijn waanzinnige zege in de Grand Prix van Brazilië van vorig jaar.

Als derde race wijst Verstappen naar de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021. Lachend kijkt hij terug: "Die zondag hoef ik zelf net nog een keertje te belevend. Liever niet, want dan vrees ik dat ik een hartaanval ga krijgen! Dat hele seizoen was heel erg intens met een ontknoping in de laatste ronde van de laatste race."

Is een nieuwe wereldtitel realistisch?

Momenteel lijkt het erop dat een mogelijke vijfde wereldtitel ver weg is voor Verstappen. Hij staat derde in de strijd om het wereldkampioenschap met 155 WK-punten. De McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris doen het beter. Piastri voert de strijd om de wereldtitel aan, en hij heeft tot nu toe 198 punten bij elkaar gereden.