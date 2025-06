Broer van voormalig F1-teambaas op borgtocht vrijgelaten

De broer van voormalig Alpine-teambaas Oliver Oakes moet zich bij de rechter verantwoorden. William Oakes verscheen twee keer voor de Northampton Crown Court om onschuldig te pleiten over het verkrijgen van crimineel contant geld. Het gaat hier om 831.885 pond, 46.120 euro en 10.000 dollar.

William Oakes is de jongere broer van de voormalig Alpine-teambaas Oliver Oakes. William Oakes zal in april 2027 terechtstaan. De twee broers waren directeur van het Formule 2- en 3-team Hitech Grand Prix. Oliver Oakes is daar momenteel nog steeds werkzaam.

Afstappen

Oliver Oakes trad vorige maand verrassend af als teambaas van Alpine. Persoonlijke redenen waren hier de aanleiding voor. In augustus 2024 werd Oakes aangenomen door Alpine, maar tijdens de Grand Prix van Miami nam hij afscheid. PlanetF1 heeft antwoord gekregen van een woordvoerder van de politie.

"William Oakes, 31 (30-12-1993), werd op vrijdag 2 mei aangeklaagd voor het overdragen van criminele eigendommen, nadat hij op donderdag 1 mei 2025 in het Silverstone Park-gebied in Northamptonshire was aangehouden in het bezit van een grote hoeveelheid contant geld. Hij verscheen op zaterdag 3 mei voor het Northampton Magistrates' Court en werd in voorlopige hechtenis genomen." Er is echter nergens bewijs dat Oliver Oakes enige kennis had van de praktijken van zijn jongere broer.

Persoonlijke reden

Tijdens de Grand Prix van Spanje vertelde Flavio Briatore, die Oakes opvolgde bij Alpine, over de situatie aan internationale media: "We zijn op zoek. Op dit moment is er niets veranderd. Ik heb eerlijk gezegd medelijden met Oli, want ik had een heel goede relatie met hem. Hij was een goede ploegleider. Iedereen weet dat hij om persoonlijke redenen is gestopt en ontslag heeft genomen bij Alpine."

"We zijn op zoek. We willen geen fouten maken. Ik ben bereid om wat tijd te nemen. Maar op het moment dat we beslissen wie de nieuwe ploegleider wordt, zullen we het je vertellen. Nu zijn we op zoek naar iemand. Weet je, er zijn veel mensen die dit soort werk kunnen doen."