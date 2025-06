Sky-verslaggever kraakt collega en spreekt steun uit voor Verstappen

Duitse media hebben veel lof voor Max Verstappen na een controversieel interview met Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz. Max Verstappen botste in de afgelopen weken regelmatig met de Britse media, en een opvallend moment met Kravitz in Canada levert hem nu veel lof bij uitgerekend Sky Sports Duitsland.

Sky-verslaggever Ted Kravitz stelde een vraag waar Max Verstappen nogal geïrriteerd over werd. De Britse journalist vroeg hem over het passeren van George Russell in Barcelona, wat uiteindelijk onnodig bleek te zijn. Kravitz noemde expliciet de naam van Stephen Knowles, die de vervanger is van Jonathan Wheatley. Dat schoot bij Verstappen in het verkeerde keelgat.

Verstappen wordt geprijsd

Sky Deutschland-verslaggever Peter Hardenacke zegt in de podcast Backstage Boxengasse dat Verstappen het geweldig aanpakte: "Max reageerde onmiddellijk en zette Kravitz stevig op zijn plaats. Hij zei: "Wil je echt dat ik iemand de schuld geef? Want zo werken wij niet. Hij weigert om op die manier gemanipuleerd te worden." Hij is opvallend lovend over de actie van Verstappen.

"Hij is niet bang om journalisten te confronteren en hij blijft altijd authentiek. Op dat moment wist Ted ook dat hij fout zat." Volgens Hardenacke zijn dit soort momenten een samenvatting van de band tussen Max Verstappen en de aanwezige Britse journalisten.

'Ze gaan te ver'

"Soms gaan ze gewoon te ver. Hun vragen zijn hard, direct en vaak suggestief. Max doorziet dat feilloos, en weigert zich in het nauw te laten drijven." Zo bekritiseert de Duitser zijn Britse collega's. Hardenacke is het dus helemaal eens met de acties van Max Verstappen.

De Nederlander staat momenteel derde in het wereldkampioenschap, achter Lando Norris en Oscar Piastri. De Red Bull-coureur heeft momenteel een achterstand van 43 punten op McLaren-coureur Piastri. Vergeleken met Lando Norris scheelt Verstappen 21 punten. Zijn achterstand op de Brit is dus kleiner, maar hij heeft een goed weekend nodig om hem in te halen.