Italiaanse politiek wil Briatore als teambaas van Ferrari

Het team van Ferrari kent geen sterke start van het seizoen. Deze situatie zorgt ervoor dat er veel geruchten rondgaan over teambaas Frédéric Vasseur. Ook in de Italiaanse media geven ze hun mening erover, en daar wordt geopperd om Flavio Briatore naar Maranello te halen.

Ferrari hoopte dit jaar een gooi te doen naar de wereld- en constructeurstitel in de Formule 1. Vooralsnog wil dat niet lukken, en is de achterstand op McLaren zeer groot. De positie van teambaas Frédéric Vasseur was in de afgelopen weken het onderwerp van gesprek. Hij werd in verband gebracht met een vertrek, maar de Fransman ontkende dat hij zou vertrekken bij Ferrari.

Briatore gesteund door Italiaanse politiek

De prestaties van de Scuderia houden de gemoederen in Italië flink bezig. Ook in de politiek maken ze zich zorgen. De voorzitter van de Italiaanse Senaat Ignazio La Russa heeft zelfs al een mogelijke vervanger voor Vasseur op het oog.

In het programma La Politica nel Pallone pleit La Russa voor de komst van Alpine-adviseur Flavio Briatore: "Flavio is een goede vriend van me. Het maakt echt niet uit waar hij zijn tanden in zet, hij doet het gewoon altijd heel goed."

Nog meer veranderingen bij Ferrari

Toch is er volgens de politicus meer nodig om Ferrari terug naar de top te brengen: "Ik denk echter niet dat zelfs een geweldige teambaas als Flavio Briatore op dit moment voldoende zou zijn om Ferrari er weer bovenop te helpen. Ik geloof, al heb ik weinig verstand van techniek, in tegenstelling tot mijn zoon, dat er meer nodig is dan alleen een nieuwe teambaas."

Dat betekent volgens La Russa niet dat Briatore moet worden overgeslagen. Hij pleit nog steeds voor zijn komst: "Hij kan het team niet alleen laten groeien, maar hij weet ook dingen voor elkaar te krijgen!"

Of Briatore echt in aanmerking kan komen voor een overstap, is niet duidelijk. Hij maakte vorig jaar zijn comeback bij Alpine als speciaal adviseur, en fungeert daar nu als tijdelijke teambaas.