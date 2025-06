Max Verstappen wil niet dat F1-successen worden verfilmd

Max Verstappen heeft in de afgelopen jaren veel indruk gemaakt in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen vocht een aantal prachtige en historische duels uit. Hij zit er echter niet op te wachten dat zijn leven ooit wordt verfilmd.

Verstappen werd in de afgelopen vier seizoenen wereldkampioen in de Formule 1. Het leverde hem veel complimenten op, en dit jaar hoopt hij zijn vijfde wereldtitel te pakken. Dit gaat echter niet vanzelf, want de McLarens zijn momenteel veel sterker. Toch wist Verstappen dit seizoen al twee races te winnen, en dat leverde hem veel complimenten op. Vooral zijn prachtige inhaalactie in Imola leefde hem veel lof op.

Geen zin in een film

In een interview met Formule 1 Magazine krijgt Verstappen de vraag wat zijn top drie momenten in de sport zijn. Nadat hij zijn eerste zege in Spanje in 2016 en zijn eerste titelrace in 2021 in Abu Dhabi aanwijst, wordt er grappend gezegd dat dat seizoen nog wel eens verfilmd kan worden.

Daar heeft Verstappen geen zin in: "Nou, ik hoef mezelf later niet terug te zien in de bioscoop. Maar dat hele seizoen was heel erg intens, met twee teams die tot het uiterste gingen. En dat is iets wat je moet bewonderen en wat goed is voor de sport. Twee teams die een heel seizoen zo weinig fouten hebben gemaakt, dat was toch wel heel mooi en bijzonder."

Bijzonder jaar

Verstappen wijst daarmee naar zijn titanenduel met Lewis Hamilton. Met een grote grijns wijst hij nogmaals naar het feit dat het een mooi en bijzonder jaar was: "Zeker als je hem hebt gewonnen, dan is het wat leuker praten."

Titelkansen

Of de wereldtitel dit jaar mogelijk is, is lastig te zeggen. Verstappen staat momenteel derde in het wereldkampioenschap met 155 WK-punten achter zijn naam. Het kampioenschap wordt aangevoerd door Oscar Piastri, die nu staat op 198 punten.