Max Verstappen pleit voor aparte status voor klassieke circuits

De Formule 1-kalender heeft in de afgelopen jaren een flinke metamorfose ondergaan. Veel klassieke circuits verdwijnen of staan onder druk, ze moeten plaatsmaken voor meer moderne stratencircuits. Max Verstappen is dol op klassieke circuits, en stelt dat een aantal banen een aparte status verdienen.

In de afgelopen jaren zijn er moderne raceweekenden in onder meer Las Vegas en Miami bijgekomen. De klassieke circuits van Imola en Zandvoort gaan van de kalender verdwijnen, terwijl Spa-Francorchamps in de komende jaren zal gaan rouleren met andere circuits. De Formule 1 flirt ondertussen met nieuwe races in bijvoorbeeld Thailand en mogelijk zelfs Rwanda.

Aparte status voor klassieke circuits

In een interview met Formule 1 Magazine toont Max Verstappen begrip voor de keuze van de sport: "Dat begrijp ik. Uiteindelijk hoop je dat er ook in die landen een autosportcultuur ontstaat. Maar als het aan mij zou liggen, zou de kalender er heel anders uitzien en zouden er ook minder races zijn."

"Circuits die wat hij betreft een status aparte zouden verdienen en altijd op de kalender zouden thuishoren, puur op basis van sportieve gronden, zijn voor mij Spa-Francorchamps, Zandvoort, Silverstone, Imola, Suzuka en Brazilië."

Plekje voor de Nürburgring Nordschleife?

Gevraagd of hij stiekem ook hoopt op een plekje voor de Nürburgring Nordschleife, moet Verstappen lachen: "Haha! Dat gaat hem met deze Formule 1-wagens die we nu hebben echt niet worden, vrees ik. Met GT3-snelheid is het nog wel te doen."

"Ik heb af en toe wat oude beelden gezien, ook van de Formule 1 op de Nordschleife... Dan weet je wel één ding zeker: de Formule 1 daar, dat gaat echt nooit meer gebeuren. Dat is echt veel te gevaarlijk."

Verstappen reed recent zijn eerste meters op de Nordschleife. Tijdens een GT3-testdag reed hij veel rondjes in een Ferrari van zijn eigen team. Hij verbrak direct een ronderecord.