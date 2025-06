Begrip voor 'kinderachtig' Red Bull-protest: "Je moet elk voordeel pakken"

Het team van Red Bull Racing zorgde afgelopen weekend in Canada voor de nodige onrust. Ze dienden een protest in tegen racewinnaar George Russell, maar dat werd na een paar uur afgewezen. Volgens Günther Steiner was het een kinderachtig protest, maar hij zou in die situatie hetzelfde hebben gedaan.

Red Bull diende een protest in, omdat ze vonden dat Russell zich had misdragen achter de Safety Car. In de slotfase drukte hij een aantal keren fors op de rem, waardoor Max Verstappen zich rot schrok en per ongeluk de Mercedes inhaalde. De stewards deden er niets mee, maar bij Red Bull vonden ze dat het een onderzoek waard was. Het protest zorgde voor opschudding, maar leverde niets op.

Kinderachtig

Red Bull kreeg veel kritiek voor hun protest. Ook voormalig Haas-teambaas Günther Steiner heeft er een duidelijke mening over in de Red Flags Podcast: "Ik denk dat het kinderachtig was, want ik denk niet dat George een spelletje speelde onder de Safety Car, waar je tien autolengtes moet houden."

"Ik heb net de video bekeken, hij voerde geen brake test uit, want hij reed niet achter hem. Max schoot uiteraard door, maar het was helemaal geen brake test. Als je naar de sport in het algemeen kijkt, en dat je dan dit indient en je moet wachten op het resultaat, dat is best... Het was onder de Safety Car. Het was niet iets bijzonders, er was geen gevaar."

Slecht voor de sport

Volgens Steiner zou het slecht nieuws zijn geweest als Russell hierdoor zijn zege was verloren: "Als ze hem een straf hadden gegeven en het raceresultaat zou zijn veranderd, dan zou dat slecht zijn geweest voor de sport. En daarom moet je dit soort dingen soms vermijden."

Begrip voor Red Bull

Ergens begrijpt Steiner het protest van Red Bull wel: "We proberen altijd een soort herenakkoorden te sluiten. Die werken alleen niet, want er zijn geen heren. Als die er wel zouden zijn, dan zouden ze werken, maar hoe werkt een herenakkoord zonder heren?"

Steiner geeft dan ook toe dat hij hetzelfde zou hebben gedaan: "Ik zou elk voordeel pakken, ik zou alles doen om het resultaat te scoren. Ik denk dat Red Bull het heeft geprobeerd, en nu krijgen ze te horen dat het kinderachtig was. Dat kan ze niets schelen, want ze hebben het geprobeerd en het werkte niet. Maar als ze het niet zouden proberen, zou het misschien wel goed zijn, dus waarom probeer je dit dan niet?"