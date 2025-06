Verstappen breekt Ferrari-record van Schumacher en jaagt op Hamilton

Max Verstappen reed afgelopen weekend een sterke Grand Prix in Canada. Op het Circuit Gilles Villeneuve kwam hij als tweede over de streep, en daarmee schreef hij geschiedenis. Hij verbrak namelijk een record van Michael Schumacher en opent nu de aanval op Lewis Hamilton.

Verstappen opende afgelopen weekend de aanval op de Mercedes van Russell. Al snel werd duidelijk dat de Brit een stapje te snel was, en Verstappen focuste zich op het binnenhalen van de tweede plaats. Het was zijn 117e podium uit zijn Formule 1-loopbaan. Hij scoorde al zijn podiumplekken voor Red Bull Racing, en daarmee heeft hij weer geschiedenis geschreven.

Verstappen is namelijk een plekje gestegen op de recordlijst van coureurs met de meeste podiumplekken voor hetzelfde team. Hij staat nu op de tweede plaats op deze lijst, en is zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher voorbij. De legendarische Duitser stond tussen 1996 en 2006 116 keer op het podium namens Ferrari, en weinig mensen dachten dat deze reeks ooit zou worden verbroken.

Jagen op Hamilton

Verstappen is nu de tweede coureur die Schumacher voorbij is gestoken op deze lijst. Eerder was deze eer weggelegd voor Lewis Hamilton, die 153 keer op het podium stond als Mercedes-coureur. Hij kan deze reeks echter niet uitbreiden, omdat hij dit jaar is overgestapt naar Ferrari. Verstappen kan nu de aanval gaan openen op de score van Hamilton, al moet hij daarvoor dus wel bij Red Bull blijven.

De toekomst van Verstappen

De kans is klein dat Verstappen gaat vertrekken bij Red Bull, aangezien hij beschikt over een contract dat loopt tot en met 2028. In de afgelopen maanden gingen er wel geruchten rond over een eventueel vertrek naar Mercedes of Aston Martin, maar vooralsnog is het alleen bij roddels en geruchten gebleven.

Coureurs met de meeste podiums voor hetzelfde team:

1. Lewis Hamilton, Mercedes - 153 podiums

2. Max Verstappen, Red Bull - 117 podiums

3. Michael Schumacher, Ferrari - 116 podiums

4. Sebastian Vettel, Red Bull - 65 podiums

5. Alain Prost, McLaren - 63 podiums