Zware kritiek voor Russell: "Zelfs Verstappen zou dat niet doen"

George Russell schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Canada op zijn naam. De Britse Mercedes-coureur zorgde voor ophef toen hij in de slotfase een brake test leek uit te voeren op Max Verstappen, dat leverde hem geen straf op. Ralf Schumacher is wel kritisch op dat moment.

Russell reed een foutloze Grand Prix op het Circuit Gilles Villeneuve. Hij startte op de pole position, behield de leiding bij de start en reed na de pitstops weer op kop. Door de crash van de McLarens werd de race voltooid achter de Safety Car, en daar zorgde Russell voor de nodige verbazing.

Hij drukte vol op zijn rem, en daarmee liet hij Verstappen schrikken. Het leek op een soort brake test, maar de stewards openden geen onderzoek. Red Bull dacht daar anders over, en ze dienden een protest in. De stewards wezen dat protest af, en de zege van Russell bleef staan.

Indrukwekkende prestaties

De Brit is in vorm, en dat vindt oud-coureur en analist Ralf Schumacher ook. In de Sky Sports-podcast Backstage Boxengasse geeft hij zijn mening: "We hebben vaak gezegd dat hij te veel foutjes maakt, maar op dit moment is dat niet zo. Hij heeft zijn rol als teamleider omarmd, en hij presteert altijd."

"Wat hij deed was echt fantastisch. Hij is een soort gentleman, of zo gedraagt hij zich tenminste, en hij kleedt zich ook altijd goed. Mensen bij Mercedes zegen intern dat hij een beetje saai is, maar ik denk dat hij best cool is."

'Dat past niet bij hem'

De brake test was volgens Schumacher iets minder cool: "Hij liet daar zien dat hij de regels kent, dat hij het kon doen, maar het was wel een close call. Ik denk niet dat het bij hem past. Ja, hij gebruikte de regels in zijn voordeel, maar zelfs Max Verstappen zou dit niet doen. Hij doet dat iets eleganter."

De Duitse analist denkt dat Russell hiermee een statement wilde maken richting Verstappen: "Hij liet zien: 'Kijk uit, Max. Ik ben ook iemand die alles doet om te winnen. Je bent niet de enige die dat doet'."